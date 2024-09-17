Назад 17.09.24, 12:32 «Очень прискорбно». Медлительность властей привела к крупным сокращениям Борющиеся за выживание компании по производству деревянных домов ждали целый год, но их силы иссякли. В сокращении сотен людей компании винят Министерство климата, которое вовремя не подписало необходимые документы.

Глава Timbeco Сийм Лейсалу. По его словам, если бы мера вышла на рынок вовремя, многие компании отказались бы от сокращений штата. Foto: Tairo Lutter / Postimees / Scanpix

«Когда что-то нужно решить срочно, или когда объявлено, что что-то произойдет весной, то это действительно должно произойти весной, – подчеркнул руководитель Союза производителей деревянных домов Мартин Тальтс. – Такое промедление в такое время, когда работа особенно важна, это очень и очень прискорбно. Это могло бы носить контрциклический характер. Мы никогда не просили поддержки, но средства Европейского Союза, которые не смогли выпустить на рынок в разумные сроки, просто простаивают».

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