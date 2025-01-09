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  • 09.01.25, 12:23

Вальдо Кальм: ни одна промышленность не хочет приходить в Эстонию из-за сланца

Если привлекать промышленные предприятия в индустриальные парки Мууга и Палдиски, то им трудно предложить зеленую энергию, заявил председатель правления Tallinna Sadam Вальдо Кальм.
Руководитель Tallinna Sadam Вальдо Кальм.
  • Руководитель Tallinna Sadam Вальдо Кальм. Foto: Liis Treimann
По его словам, в Эстонии должно быть больше зеленой энергии, и предлагать ее должны по более выгодной цене.
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