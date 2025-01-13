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  • 13.01.25, 12:48

Шведский концерн выставляет на продажу в Эстонии и Латвии леса на сотни миллионов евро

Шведский концерн Södra, объединяющий частных лесовладельцев, планирует выставить на продажу более 150 000 гектаров лесных угодий в странах Балтии. В Эстонии покупателя ищут для лесов общей стоимостью 44 миллиона евро.
Эстонская дочерняя компания Södra Forest Estonia два года назад сделала оборот в 17 миллионов евро.
  • Эстонская дочерняя компания Södra Forest Estonia два года назад сделала оборот в 17 миллионов евро. Foto: Andras Kralla
Södra планирует завершить продажу своих владений в этом регионе в течение текущего года.
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