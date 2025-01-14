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  • 14.01.25, 13:37

65 танкеров с нефтью из России застряли из-за санкций США

По меньшей мере 65 танкеров с российской нефтью дрейфуют у берегов Китая, Сингапура и России после того, как 10 января США объявили о новом пакете блокирующих санкций, пишет «Радио Свобода» со ссылкой на Reuters.
65 танкеров с нефтью из России застряли из-за санкций США
  • Foto: Stefan Sauer
Пять танкеров стоят у берегов Китая, еще семь – у Сингапура, другие застряли в Балтийском море и на Дальнем Востоке. В это число входят также 25 нефтяных танкеров, которые стояли в разных местах, в том числе в портах Ирана и недалеко от Суэцкого канала.
Вчера стало известно, что в водах к востоку от побережья Китая дрейфуют три танкера, перевозящие более двух миллионов баррелей российской нефти. Это произошло после того, как компания, которая управляет портами провинции Шаньдун, запретила принимать попавшие под санкции танкеры, сообщил Bloomberg.
По данным агентства, еще один крупнейший покупатель российской нефти – Индия также откажет в разгрузке танкерам, которые попали под санкции США. Исключением будут суда, зафрахтованные до 10 января, при условии, что они разгрузятся до 12 марта. Кроме того, индийские банки будут требовать сертификаты о происхождении нефти, чтобы гарантировать, что она не поступает от поставщиков, находящихся под санкциями.
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