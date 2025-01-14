Эстония вместе с девятью странами хочет ввести тотальные санкции против российского газа

Окончание поставок российского газа через Украину принесло Европе рост цен, снижение запасов в хранилищах до семилетнего минимума, а отдельным странам – таким как Словакия и Молдавия — реальные риски дефицита электроэнергии и бытового газа. Хуже всего ситуация в самопровозглашенном Приднестровье. На Эстонии ситуация может сказаться опосредованно через подорожание газа и электричества.