Эстония вместе с девятью странами хочет ввести тотальные санкции против российского газа
После прекращения транзита газа через Украину пришло время остановить также танкеры с российским СПГ, предлагают 10 государств-членов Европейского Союза. Однако эта идея, вероятно, встретит сильное сопротивление в Европе.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали обращение, в котором предлагается запретить импорт российского природного газа. Foto: Zuma/Scanpix
Председательствующая в ЕС Польша, страны Балтии, Финляндия, Швеция, Дания, Чехия, Румыния и Ирландия обратились к Европейскому Союзу с предложением полностью запретить как наземные, так и морские поставки газа из России.
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