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  • 20.12.24, 12:27

Не на страх, а на нефть: чем Эстония грозит российским танкерам?

Двенадцать стран договорились сообща бороться с танкерами российского теневого флота, проверяя страховки. Как устроен механизм и можно ли с его помощью заставить санкции работать?
После соглашения Эстония будет наводить порядок в Финском заливе не в одиночку и последствия для судов-нарушителей будут более серьезными.
  • После соглашения Эстония будет наводить порядок в Финском заливе не в одиночку и последствия для судов-нарушителей будут более серьезными. Foto: Рауль Меэ
Ключевое решение встречи Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, JEF) стран Северной Европы, прошедшей в Таллинне в декабре — долгожданная договоренность выявлять российские танкеры, не имеющие необходимого страхового покрытия при прохождении по Балтийскому морю. Этот шаг давно обсуждался, и ряд стран, в том числе Эстония, уже начали делать это своими силами, однако новая система должна значительно повысить эффективность.
«Мы разделяем общее и твердое намерение принимать дальнейшие скоординированные меры по пресечению и сдерживанию судов российского теневого флота, устранению угроз, которые они представляют, сотрудничеству в предотвращении незаконных операций и увеличению российских расходов», – говорится в совместном заявлении лидеров 12 стран, присоединившихся к соглашению.
12 стран, подписавших договор, - это Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония.
Так называемый «теневой флот» – это корабли, которые используются для обхода санкций, наложенных на Россию: эмбарго на закупку ЕС нефти, доставляемой по морю, а также «ценового потолка», запрещающего покупать, перевозить и страховать перевозки нефти, купленной дороже $60 за баррель. Соответственно, эти суда имеют не международную, а, например, российскую или азиатскую страховку. Они могут принадлежать России или третьей стране и на вид неотличимы от судов, которые санкции не нарушают. Проблема в том, что ограничения и не предполагают серьезного наказания, и не дают права властям других стран препятствовать прохождению этих судов даже через их воды.
Страховка – то, что может стать реальным инструментом регулирования. Поэтому Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония поручили своим морским властям требовать доказательства наличия страховки у судов, подозреваемых в принадлежности к теневому флоту, при прохождении через Ла-Манш, датский Большой Бельт, пролив между Данией и Швецией и Финский залив.
«Информация, собранная странами-участницами, включая информацию о судах, которые решили не отвечать на запросы, будет оценена, и будет принят совместный ответ. Суда теневого флота и их сообщники не должны сомневаться: мы намерены привлечь их к ответственности — в том числе посредством санкций — за угрозу, которую они представляют, и поддержку, которую они оказывают войне России в Украине», – сказано в заявлении.
Суда теневого флота и их сообщники не должны сомневаться: мы намерены привлечь их к ответственности.
совместное заявление 12 стран JEF
Строго говоря, Эстония уже заранее самостоятельно начала проверять страховки еще в июне, рассказал Äripäev заведующий отделом мореходства Министерства климата Яак Вийлипус. Чиновники Транспортного департамента ежедневно выходят на радиосвязь с судами на стихийных якорных стоянках перед заходом в российские порты. «Как правило, страховые документы отправляются по электронной почте, а затем инспекторы Транспортного департамента проверяют их адекватность», – пояснил Вийлипус.
Что изменится теперь?
После соглашения Эстония будет наводить порядок в Финском заливе не в одиночку и последствия для судов-нарушителей будут более серьезными.
«Страховки судов, подозреваемых в принадлежности к так называемому теневому флоту, будет проверять Транспортный департамент (по радио с судами будут связываться и просить представить справку в электронной форме). Если судно не предоставит документов о наличии страховки, тогда информация о судне будет передана другим странам региона Балтийского моря, которые смогут повторить запрос», – поясняет ДВ советник правительства по СМИ Евгения Вяря.
Последствия для судов могут быть значительнее. «Если и после этого документы не будут предоставлены, то отметка об этом будет сделана в системе портового контроля и, если судно зайдет в порт страны, присоединившейся к Парижскому меморандуму, то оно будет задержано», – предупреждает представитель правительства Эстонии.
В результате нарушителей могут ожидать серьезные последствия. «На основании собранной информации будут предприниматься шаги по введению санкций, плюс информация будет передана компетентным международным организациям, через которые опять же можно будет добиваться введения дополнительных наказаний, которые были бы эффективнее, чем денежные штрафы за отсутствие документов, так как размер штрафа вряд ли сравним с доходом от нефтеперевозок», – объяснила Евгения Вяря.
Страны JEF стремятся усилить позиции Украины, разрушая путинскую военную машину, пишут они в резюме после встречи в Таллинне. «Используя ограничение цен на нефть и рассматривая возможность полного запрета морских перевозок, «Большая семерка» и присоединившиеся к ней страны могут оказать давление на российские доходы от продажи энергоноситетей», – верят политики.

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