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  • 15.01.25, 08:28

«Это вызывает ажиотаж»: эстонские лесовладельцы готовы купить лес у шведов

Шведский лесной концерн, покидающий Эстонию, предложил местным крупным компаниям приобрести огромные площади лесных угодьев. Среди крупнейших частных лесовладельцев сразу нашлись те, кто готов серьёзно рассмотреть такую покупку.
По словам руководителя Tornator Мартина Тишлера, компаний, которые могли бы позволить себе такую покупку, немного.
  • По словам руководителя Tornator Мартина Тишлера, компаний, которые могли бы позволить себе такую покупку, немного. Foto: Ilmar Saabas / Ekspress Meedia / Scanpix
Шведский лесной концерн Södra намерен выставить на продажу в странах Балтии более 150 000 гектаров лесных земель, сообщил концерн в понедельник. Большая часть этих территорий находится в Латвии. В Эстонии покупателя ищут для 17 500 гектаров леса, что для местного рынка является довольно большим участком. «Это определённо вызывает ажиотаж», — заметил владелец Metsagrupp Урмас Рахнель.
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