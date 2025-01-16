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  • 16.01.25, 10:31

Численность населения Эстонии снизилась несмотря на миграцию

Согласно первоначальным данным Департамента статистики, 1 января 2025 года численность населения Эстонии составила 1 369 285 человек, что на 5402 человека меньше, чем годом ранее. В 2024 году в Эстонии родилось 9646 и умерло 15 596 человек. По данным зарегистрированной миграции в страну прибыло 13 826 человек, из страны выехали 13 278 человек. По сравнению с 2023 годом уменьшилось количество рождений и иммигрантов, сообщили в департаменте.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Erik Prozes
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Терье Трасберг, 2024 год был схож с 2023 годом: «В прошлом году умерло почти на 6000 человек больше, чем родилось. Иммиграция превысила эмиграцию на 550 человек. Если в последние два года положительное сальдо миграции компенсировало исключительно низкое число рождений, то в 2024 году численность населения сократилась в целом более чем на 5000 человек».
Число рождений продолжает снижаться
Аналитик отметила, что в 2024 году сокращение числа рождений ускорилось по сравнению с 2023 годом. «В прошлом году родилось 9646 детей, то есть более чем на 1000 меньше, чем в 2023 году. С тех пор, как в 1919 году началась регулярная публикация статистики, это третий год подряд с рекордно низким числом рождений», – сказала она. Трасберг объяснила, что низкий уровень рождаемости в первую очередь является следствием повышения стоимости жизни и текущей геополитической ситуации, которые заставляют семьи откладывать планы завести детей.
Как и в Эстонии, в последние годы число рождений резко сократилось во всей Европе. По предварительным данным, в прошлом году снижение рождаемости продолжилось в Латвии и Литве, однако в Финляндии оно прекратилось.
«Число смертей сократилось на 400. Полностью восстановился допандемийный уровень смертности 2010-2019 годов, а ожидаемая продолжительность жизни имеет тенденцию к росту», – заявила аналитик. Однако из-за старения населения продолжительного снижения числа смертей не ожидается – скорее, в следующем десятилетии оно может увеличиться.
  • Foto: Департамент статистики
Сальдо миграции граждан Эстонии положительное
Согласно зарегистрированным данным о миграции, в 2024 году в Эстонию прибыло 13 826 человек, а уехало 13 278, то есть иммиграция превысила эмиграцию на 548 человек. Среди прибывших более 6200 человек, или 45%, имели украинское гражданство. В 2022 году в страну прибыло 33 200 граждан Украины, а в 2023 году – 13 100.
«Среди выехавших из страны около 5300 человек, или 40%, были гражданами Украины. Сальдо миграции граждан Эстонии, по предварительным данным, было положительным на 500 человек: страну покинули 4700 граждан, а приехали в Эстонию 5200», – добавила аналитик.
По сравнению с первоначальной статистикой рождений и смертей в миграционной статистике ожидается больше уточнений, поскольку первоначальные значения были получены на основе данных регистра народонаселения, а иммиграция и эмиграция в регистре народонаселения часто не регистрируется. Департамент статистики дополнит данные о миграции показателями незарегистрированной миграции и опубликует уточненные данные в апреле.
Первоначальная численность населения вычисляется на основании зарегистрированных в прошлом году в регистре народонаселения данных о количестве рождений, смертей и миграции. Департамент статистики опубликует уточненную численность населения 23 апреля.
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