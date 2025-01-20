Назад 20.01.25, 14:49 Компания с 30-летней историей сокращает почти всех сотрудников Мастерская по ремонту грузовых автомобилей MAN Autokeskus, работавшая в Таллинне с 1995 года, уведомила Кассу по безработице о готовящемся сокращении пяти сотрудников из шести.

Бизнес автомастерских несет убытки из-за снижения заказов у грузоперевозчиков. Foto: Unsplash

О том, что выручка компании в 2024 году снизилась, говорят ее квартальные отчеты. Годового еще нет, но в 2023 году убыток фирмы составил 793 евро.

«Предприятие достигло своих оптимальных размеров, и его деятельность в перспективе не направлена ​​на расширение производственных мощностей или увеличение численности персонала. Наша цель – улучшение качества обслуживания, модернизация оборудования, повышение квалификации персонала, внедрение новых мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту, запуск в производство новых моделей», – говорится в отчете за 2023 год.

Однако планы не сбылись. Всего оборот за 2024 год, если судить по квартальным данным, составил примерно 230 тысяч евро после 257 тысяч годом ранее. Количество работников за прошлый год уменьшилось с семи до шести. Теперь пяти из них тоже грозит сокращение, следует из уведомления Кассы по безработице.

По словам совладельца компании Владимира Молодцова, это решение еще не окончательное. «Ситуация общая для всех – падение строительства и продаж, соответственно, падение объемов перевозок. У нас заказы с этим напрямую связаны», – говорит предприниматель. Он поясняет, что клиенты мастерской в основном делали ставку на внутренние перевозки по Эстонии – продукты питания, строительные материалы и т.п. Заказов у перевозчиков стало меньше, поэтому многим ремонт стал не по карману.

«Предположим, человек хочет делать большой ремонт, заказать у нас большой объем работ, на несколько тысяч. Но денег у него нет, он просит у нас кредит. Мы смотрим, а у него уже долг в несколько тысяч, и сейчас он говорит, что платить может только по 200-300 евро в неделю. Но это, понимаете, несерьезно. Мы же должны покупать запчасти, платить аренду, коммунальные платежи, заработную плату и все остальное», – поясняет Молодцов.

Компания MAN Autokeskus OÜ была основана в марте 1995 года и первоначально работала под названием Männiku Diisel. Основной вид деятельности – ремонт и техническое обслуживание грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов. Позднее был подписан контракт с немецкой компанией MAN Nutzfahrzeuge Aktigellsehaft на комплексное сервисное обслуживание грузовых автомобилей MAN. MAN Autokeskus на 50% принадлежит Владимиру Молодцову и на 50% – Сергею Устрицкому.

В то же время грузоперевозчики на нехватку ремонтных мастерских пока не жалуются. «Не думаю, что будут проблемы с ремонтом грузовиков. Очень многие сейчас, я знаю, просто поставили на прикол свои машины и ждут лучших времен», – говорит владелица компании Aisance Estonia Юлия Герасымива. «А когда начнутся лучшие времена, то все откроются», – оптимистична она.