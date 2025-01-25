Назад 25.01.25, 14:54 Финляндия усиливает меры защиты от теневого флота и гибридного воздействия Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен прокомментировала повреждения кабеля в Балтийском море и деятельность теневого флота России, пишет портал Yle

Министр иностранных дел Финляндии и председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Элина Валтонен представляет программу председательства ОБСЕ на 2025 год в Вене, Австрия, 23 января 2025 года. Foto: Reuters/Scanpix

Валтонен отметила, что Финляндия совместно с другими странами ЕС ищет способы уточнить интерпретацию морского права для внедрения новых ответных мер и противостояния гибридным угрозам.

Министр иностранных дел поблагодарила финские власти за их оперативное сотрудничество и готовность к действиям при задержании и расследовании судна Eagle S, а также подчеркнула важность соблюдения принципа верховенства права и сообщила, что юристы стран ЕС обсуждают меры против теневого флота России.

«На саммите НАТО в Финляндии две недели назад мы сосредоточились на защите критической инфраструктуры, особенно подводной, и договорились о дальнейших действиях», – заявила она.

Министр подчеркнула необходимость следовать международному морскому праву, избегая поспешных решений. При этом Валтонен указала на необходимость пересмотра решений, которые ранее, в другой ситуации с безопасностью, были недоступны.

Она отметила, что теперь существует возможность обосновать и расширить правовые интерпретации. В качестве примера Валтонен привела ответ Финляндии на направляемую миграцию со стороны России.