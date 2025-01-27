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  • 27.01.25, 09:55

Eesti Post отказывается повышать зарплату почтовым работникам: не исключена забастовка

Государственное почтовое предприятие Eesti Post не согласилось повысить минимальный уровень оплаты труда некоторых категорий своих работников до уровня, на котором настаивал профсоюз, передает rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Andras Kralla
Договоренность о повышении зарплаты для сортировщиков писем и бандеролей уже достигнута, и проблема связана с зарплатой разносчиков писем, которые составляют около трети из 1700 работников Eesti Post.
В настоящее время их минимальная зарплата составляет 1000 евро в месяц, и профсоюз настаивает на ее повышении до 1200 евро, не исключая проведения забастовки в случае отказа.
Председатель правления Eesti Post Март Мяги заявил, что предприятие не имеет возможности повысить минимальную зарплату курьеров на 200 евро в месяц и предложило повышение на 30 евро, или на 3%: «От цен зависит, сколько мы можем тратить. Эта зарплата – самая большая часть наших расходов. Если расценки не повысятся, наши финансовые возможности ограничены».
В то же время Министерство по делам регионов не спешит с решением и склоняется к тому, чтобы вообще не повышать цены на услуги почты.
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