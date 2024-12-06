Назад 06.12.24, 16:21 Хартман предлагает частично приватизировать Eesti Post По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман, государственному предприятию Eesti Post нужны дополнительные средства для расширения, и для их поиска следует передать часть компании в частные руки, передает rus.err.ee.

Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман. Foto: Liis Treimann

«Мы осуществили довольно большие инвестиции в Каунасе, чтобы создать дополнительные мощности для работы в посылочном бизнесе, – пояснила Хартман. – Но если мы хотим двигаться дальше, конкуренция будет очень и очень жесткой, и нам потребуется дополнительный капитал, чтобы увеличить объемы. Чем больше объемы, тем больше Eesti Post получит прибыли».

По мнению Хартман, деньги, необходимые для инвестиций, должны поступать не из государственного бюджета, а от частных инвесторов.

«Мы предлагаем правительству частичную приватизацию, – сказала министр. – Если правительство даст нам мандат на дальнейшие действия, то, по текущим оценкам, этот процесс произойдет не раньше 2027 года, поскольку подготовка к первичному публичному размещению акций потребует от ведомства времени, и это, конечно, нельзя делать в спешке».