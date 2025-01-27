Назад 27.01.25, 14:23 Швеция открыла расследование по факту «масштабной диверсии» в Балтийском море Между Латвией и Швецией поврежден оптоволоконный кабель, пролегающий по дну Балтийского моря. Швеция начала расследование, а НАТО направила в район происшествия патрульные корабли, передает DW

Балтийское море. Фото иллюстративное. Foto: Natalya Fedotova

Прокуратура Швеции открыла расследование по факту «масштабной диверсии» после очередного повреждения оптоволоконного кабеля связи в Балтийском море и задержала судно, подозреваемое в причастности к случившемуся. Прокурор Матс Люнгквист заявил вечером в воскресенье, 26 января, что в предварительном расследовании активно участвуют полиция, береговая охрана и вооруженные силы Швеции. Он не уточнил, под каким флагом ходит задержанное судно.

В то же время шведская береговая охрана подтвердила газете Expressen, что ее представители находятся рядом с судном, которое издание идентифицировало как Vezhen под мальтийским флагом, стоящее на якоре недалеко от порта Карлскруна. «Мы находимся непосредственно рядом с задержанным судном и принимаем меры, определенные прокурором», – сказал один из представителей береговой охраны.

Vezhen – болгарское судно

По данным ресурса Vesselfinder, задержанное судно несколько дней тому назад покинуло российский порт Усть-Луга и находилось в районе между Готландом и Латвией, когда, как предполагается, произошло повреждение кабеля связи.

Позже информационные агентства сообщили, что Vezhen – болгарское судно, и в настоящий момент оно досматривается шведской береговой охраной. Болгарские власти отрицают наличие злого умысла в повреждении подводного кабеля, сообщает агентство Reuters.

Разрыв кабеля связи между Латвией и Швецией

Латвийский государственный центр радио и телевидения ранее сообщил о зафиксированных сбоях в передаче данных по кабелю, соединяющему Вентспилс с шведским островом Готланд, и заключил, что произошел разрыв. Медиакомпания заявила, что использует альтернативные маршруты передачи данных, пока предпринимаются шаги для ремонта кабеля.

«На данный момент есть основания полагать, что кабель получил значительные повреждения, вызванные внешним воздействием», – заявила Винета Спругайне, глава корпоративных коммуникаций LVRTC, в интервью латвийскому государственному вещателю LSM. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня написала в соцсети X, что ее правительство «работает вместе с шведскими союзниками и НАТО над расследованием инцидента, включая патрулирование района, а также проверку судов, находившихся в этом районе».

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также написал в X, что, по всей видимости, как минимум один кабель, принадлежащий «латвийской организации», был поврежден, и что он находился в тесном контакте с Силиней в течение всего 26 января. Оптоволоконный кабель передачи данных между Швецией и Латвией в районе между Вентспилсом и Готландом был поврежден рано утром 26 января.

Предполагаемые диверсии

В последние недели и месяцы предполагаемые диверсии, совершенные так называемым российским теневым флотом против кабелей и трубопроводов в Балтийском море, неоднократно привлекали внимание. 25 декабря власти Финляндии задержали судно, подозреваемое в причастности к обрыву кабеля Estlink 2 в Балтийском море. Финская береговая охрана наложила арест на танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука. В Хельсинки подозревают, что судно повредило своим якорем кабель между Финляндией и Эстонией.

17 ноября был поврежден подводный кабель связи, пролегающий между Литвой и Швецией. На следующий день из строя вышел кабель, соединяющий Финляндию и Германию. В финской компании Cinia, занимающейся безопасностью критической инфраструктуры, также предположили, что кабель был оборван якорем или донным тралом.

В то же время разведслужбы США и ЕС пришли к выводу, что повреждения подводных кабелей в Балтийском море, которые происходили в последние месяцы, скорее всего, были случайными, а не результатом диверсий со стороны России, сообщила 19 января газета The Washington Post со ссылкой на источники.