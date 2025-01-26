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  • 26.01.25, 16:14

Поврежден латвийский подводный кабель

В воскресенье утром был поврежден подводный опто-волоконный кабель ГАО Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (Латвийского государственного центра радио и телевещания, LVRTC), передает LSM.
Балтийское море. Иллюстративное фото.
  • Балтийское море. Иллюстративное фото. Foto: Shutterstock
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня созвала по этому поводу совещание ответственных структур.
В LVRTC пояснили, что системой мониторинга были зафиксированы перебои в передаче данных на участке Вентспилс — Готланд. Организация продолжает оказывать услуги передачи данных, используя другие маршруты; возможно замедление скорости, хотя в основном это не затрагивает конечных пользователей в Латвии.
Вместе с партнерами LVRTC провел проверку и замеры в сети с оборудования, установленного в Вентспилсе. «На данный момент есть основания считать, что кабель значительно поврежден, и что повреждение возникло из-за внешнего воздействия», — отметил представитель LVRTC Винет Спругайне.
LVRTC проинформировал о произошедшем ответственные ведомства. Учитывая, что кабель лежит на глубине более 50 метров, конкретный вид повреждения можно будет установить только с началом ремонтных работ.
Премьер-министр Эвика Силиня в социальной сети X (Twitter) сообщила, что в связи с этой аварией созвала ответственных министров и руководителей служб. «Продолжаем сотрудничать с НАТО и странами региона Балтийского моря, чтобы выяснить обстоятельства и расследовать произошедшее», — написала она.
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