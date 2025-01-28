Один из богатейших бизнесменов страны требует через суд крупный долг у известного гольф-клуба

Владелец одной из самых успешных металлургических компаний Эстонии Exmet Андрес Сонн требует через суд у гольф-клуба Rae Golf более 1,7 миллиона евро, поскольку тот не заплатил за участок, предназначенный для строительства гольф-центра под Тарту.
- Мелкий акционер Rae Golf Кристо Туллус (на переднем плане) судится с загадочным предпринимателем Андресом Сонном. Foto: Liis Treimann/Postimees/Scanpix
Крупнейший частный акционер Coop Pank Андрес Сонн уже несколько лет планирует масштабное развитие территории в деревне Ильматсалу, недалеко от Тарту. На месте бывших рыбных прудов должны были появиться гольф-поле, искусственное озеро и жилой район. Однако шесть лет назад завершение детальной планировки застопорилось. Позднее Сонн даже рассматривал возможность создания на этой территории солнечной электростанции.
Несколько лет назад Сонн разделил участок площадью 200 гектаров на две части и нашел новых инвесторов для их освоения.
Землю, предназначенную для жилой застройки, приобрели совладелец Respo Haagised Тоомас Антонс и владелец фирмы Lars Laj, производящей игровые площадки, Майколь Крийва.
Участок для гольф-центра должен был купить Rae Golf, владеющий гольф-центрами в волости Раэ и Пярнумаа. Владельцами компании являются один из основателей Starman Индрек Куйваллик и предприниматель Кристо Туллус. Договор был подписан, но сделка сорвалась, поскольку представитель Rae Golf не явился к нотариусу.
В прошлом году Андрес Сонн занял 31-е место в рейтинге богатейших людей Эстонии по версии Äripäev. Его состояние оценивалось в 159 миллионов евро. Ему принадлежит одна из самых успешных металлургических компаний Эстонии Exmet с сотнями работников. Первый крупный капитал Сонн заработал, будучи совладельцем топливной компании Jetoil. Кроме того, он является крупнейшим частным акционером Coop Pank.
Индрек Куйваллик в том же рейтинге занимал 156-е место с состоянием в 40 миллионов евро. Он является основателем компании Starman, которую в 2016 году продал Elisа.
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