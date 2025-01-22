Назад 22.01.25, 14:05 Нарушивший коммерческую тайну и перешедший к конкуренту работник должен заплатить крупный штраф Спор, во второй раз дошедший до Государственного суда, подошел к концу – суд окончательно признал бывшего сотрудника дорожно-строительной компании TREV-2 Grupp виновным в нарушении коммерческой тайны при переходе на работу к конкуренту.

Конфликт начался весной 2020 года во время коронакризиса. Через неделю после объявления правительством чрезвычайного положения сотрудник, занимавшийся бухгалтерией TREV-2, сообщил о желании расторгнуть трудовой договор и перейти на работу к конкуренту. Foto: Liis Treimann

Сотрудник Trev-2, много лет проработавший в компании, в течение нескольких недель до увольнения и последующего перехода на работу в компанию Verston отправлял на свой личный электронный адрес документы, содержащие коммерческую тайну. Случай произошел в 2020 году. Trev-2 Grupp и Verston – одни из крупнейших инфраструктурных компаний Эстонии.