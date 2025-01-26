В Ида-Вирумаа ищут применение квартирам, брошенным россиянами
Квартирные товарищества Ида-Вирумаа ищут применение квартирам, оставленные жителями России. Находящиеся в хорошем состоянии квартиры можно продать через суд, однако не ясно, что делать с разрушенной недвижимостью, пишет ERR.
Проблема с недвижимостью, принадлежащей жителям России, обострилась после начала войны в Украине. Из-за санкций и визовых ограничений россияне больше не могут оплачивать счета и ухаживать за квартирами в Эстонии.
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