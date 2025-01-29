Деловые ведомости
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  • 29.01.25, 10:58

Прибыль SEB упала почти на 25%

Прибыль банка SEB в прошлом году сократилась на 24,5% и составила 175 млн евро.
По данным SEB, наиболее позитивной тенденцией 2024 года стало восстановление кредитной активности.
  • По данным SEB, наиболее позитивной тенденцией 2024 года стало восстановление кредитной активности. Foto: Liis Treimann
Доходы банка SEB в Эстонии достигли 352,7 млн евро, а операционные расходы – 85 млн евро. Доходы сократились примерно на 1% за год, в то время как расходы выросли на 8,4% или на 6,6 миллиона евро.
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