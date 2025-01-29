Прибыль SEB упала почти на 25%

На конференции инвестора Тоомаса глава инвестиционного отдела банка Šiaulių Томас Варенбергас обрисовал, какие возможности есть у инвесторов в банковском секторе и на что стоит обращать внимание при выборе.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.