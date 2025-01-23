Назад 23.01.25, 09:56 Swedbank резко увеличивает дивиденды Крупный шведский банк Swedbank решил в этом году выплатить на 44% больше дивидендов, чем в прошлом.

Головная контора Swedbank в Стокгольме. Foto: Liis Treimann

Годовая прибыль банка выросла на 2%, однако банк решил изменить свою предыдущую дивидендную политику. Если в прошлом году Swedbank выплачивал 15 шведских крон на акцию, то в этом году сумма составляет 21,7 кроны (1,89 евро).