Прибыль работающих в Эстонии банков превысила миллиард евро

Рентабельность банков в прошлом году была немного выше долгосрочного среднего показателя, но значительно ниже показателя 2023 года. Foto: Andras Kralla
По данным Банка Эстонии, этому в значительной степени способствовала сделка одного из крупнейших банков в конце года, когда из дочерней компании было выплачено существенно больше дивидендов, чем обычно. Если исключить эту сделку, прибыль за последний квартал прошлого года составила бы 169 миллионов евро.
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