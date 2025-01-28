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  • 28.01.25, 11:19

Прибыль работающих в Эстонии банков превысила миллиард евро

Прибыль работающих в Эстонии банков в четвёртом квартале составила 297 млн евро. При этом за весь год банки заработали чуть более одного миллиарда евро прибыли.
Рентабельность банков в прошлом году была немного выше долгосрочного среднего показателя, но значительно ниже показателя 2023 года.
  • Рентабельность банков в прошлом году была немного выше долгосрочного среднего показателя, но значительно ниже показателя 2023 года. Foto: Andras Kralla
По данным Банка Эстонии, этому в значительной степени способствовала сделка одного из крупнейших банков в конце года, когда из дочерней компании было выплачено существенно больше дивидендов, чем обычно. Если исключить эту сделку, прибыль за последний квартал прошлого года составила бы 169 миллионов евро.
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