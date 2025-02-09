Назад 09.02.25, 14:26 В порту у эстонской границы тонет танкер с мазутом В порту Усть-Луга, в нескольких десятках километров восточнее эстонско-российской границы тонет груженый мазутом танкер. Российские СМИ пишут, что в машинном отделении судна прогремели взрывы, но официальные лица говорят о «техногенной аварии».

Танкер Koala под флагом Антигуа и Барбуды, на борту которого находится груз мазута, тонет в порту Усть-Луга в Ленинградской области. По данным петербургского медиа Фонтанка.ру , аварийным службам передали информацию о пробоине, из-за которой судно начало тонуть. Также повреждено машинное отделение судна, якобы в нем прогремели три взрыва.

В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже заявил, что инцидент был техногенным и произошел при запуске двигателя. Машинное отделение действительно получило повреждения, но угроза разлива нефтепродуктов отсутствует, а взрывов на борту не было, утверждает чиновник. Танкер пришвартован у причала, экипаж эвакуировали на берег. В результате случившегося никто не пострадал.

Российское государственное морское агентство Росморречфлот в свою очередь подтвердило факт взрыва в машинном отделении танкера, но заявило, что жертв нет, и судно уже не тонет.