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  • 14.02.25, 15:25

Михкельсон: после короткого мира можем получить гораздо большую трагедию в Европе

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон считает, что президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет ослабили своими высказываниями позиции Украины на будущих мирных переговорах и дали понять всему миру: если агрессор хочет отнять чужие территории с помощью войны, он может добиться успеха. Михкельсон считает это угрозой и для Эстонии.
Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон предостерегает, что диктаторам всего мира дан сигнал: ты можешь начать агрессивную войну, аннексировать чужую территорию – и выиграть от этого.
  • Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон предостерегает, что диктаторам всего мира дан сигнал: ты можешь начать агрессивную войну, аннексировать чужую территорию – и выиграть от этого. Foto: Лийз Трейманн
«Эти высказывания ослабили позицию Украины и усилили позицию России, – считает Михкельсон. – Переговоры нужно вести с позиции силы, а теперь этого не будет. Это угроза для Эстонии, это очень плохой сигнал для Тайваня (Китай за всем очень внимательно следит), это очень плохой сигнал для Европы и всего мира. Всем дан четкий сигнал, что, если агрессор оккупирует и аннексирует чужие территории, он может от этого и выиграть».
По мнению депутата, спасти ситуацию можно в том случае, если страны Европы сделают все от себя зависящее, чтобы мирные переговоры шли с участием и с учетом интересов Украины, а также добивались ее вступления в НАТО. Нынешнюю же ситуацию он сравнивает с т.н. «мюнхенским сговором».
«Англия и Франция тоже думали, что, пойдя на компромисс с Гитлером, умиротворят потенциального агрессора и заставят его отойти. Чем закончилось, все знают», – сокрушается Михкельсон.
«Гарантии безопасности, которые дают Украине, должны быть реальными, – рассуждает депутат. , Это может обеспечить только членство в НАТО. И важно, чтобы на переговорах даже намека не было на пересмотр пятой статьи или ее важности. Никаких пересмотров того, как НАТО планирует защищать восточные страны блока», – предостерегает Михкельсон.
Парламентарий констатирует, что США уже на протяжении долгого времени скептически высказывается в отношении перспектив вступления Украины в НАТО.
«В последнем своем интервью в качестве президента Джо Байден рассказывал, как говорил Путину на встрече в Женеве, что Украина не может стать членом альянса, пока не проведет реформы. Теперь подобный сигнал подает Трамп», – сокрушается председатель комиссии.
По его мнению, сейчас для Европы последний шанс собраться и выправить ситуацию. Заявления Трампа и Хегсета должны стать для стран ЕС последним предупреждением.
«Если мы хотим остаться свободными и не попасть даже под косвенное влияние России, у нас есть последняя возможность – увеличить свои инвестиции в оборону, пока еще есть на это время. Ибо есть опасность того, что после короткого мира мы получим гораздо большую трагедию в Европе, нежели сейчас видим в Украине», – говорит Михкельсон.
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