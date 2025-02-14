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  • 14.02.25, 12:32

Вице-президент США пригрозил отправить военных в Украину в случае провала переговоров с Москвой

США не исключают, что могут ввести санкции против России или отправить свои войска в Украину, если Владимир Путин не согласится на мирный договор, гарантирующий Киеву долгосрочную независимость, заявил в интервью The Wall Street Journal вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает «Медуза».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс.
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Foto: Shutterstock
«Есть экономические рычаги давления, есть, конечно, и военные рычаги давления», – сказал Вэнс. По его словам, вариант отправки войск США в Украину остается «на повестке дня» на случай, если Москва откажется вести переговоры.
По мнению вице-президента США, в результате переговоров с Россией может получиться «сделка, которая шокирует многих». При этом он отметил, что Трамп в ходе переговоров может изменить свое мнение по тем или иным вопросам. Сейчас цель его администрации – убедить Путина, что дипломатией он добьется большего, чем на поле боя.
Вэнс добавил, что пока рано говорить о том, какая часть Украины может остаться под контролем РФ или какие гарантии безопасности США и другие западные страны могут предложить Киеву. Эти детали, по его словам, нужно будет проработать в ходе мирных переговоров. «Есть множество формулировок, конфигураций, но нас волнует суверенная независимость Украины», – сказал вице-президент.
Кроме того, Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией после успешного мирного соглашения по Украине. По мнению вице-президента США, нынешняя изоляция Москвы от западных рынков делает ее «младшим партнером Пекина».
The Wall Street Journal отмечает, что Джей Ди Вэнс представил более жесткую позицию США в отношении России, чем глава Пентагона Пит Хегсет. 12 февраля на заседании контактной группы по Украине в Брюсселе Хегсет выступил перед европейскими союзниками, намекнув на уступки, которые могут быть сделаны в ходе мирного урегулирования российско-украинской войны.
Так, Хегсет заявил, что возвращение к границам Украины до 2014 года – «иллюзорная цель», а вступление Киева в НАТО не может быть «реалистичным результатом урегулирования путем переговоров». Он также исключил отправку войск США в Украину в рамках каких-либо гарантий безопасности.
Дональд Трамп 12 февраля созвонился с Владимиром Путиным, а затем – с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого президент США объявил, что договорился начать переговоры о завершении войны. По данным Financial Times, Трамп и Путин будут стремиться заключить соглашение о прекращении огня в Украине в апреле-мае.
В Кремле заявили, что Вашингтон – главный «визави» России в переговорах о мире с Украиной. Зеленский говорил, что Киев не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины. Он также рассчитывает, что в переговорах будут участвовать страны Европы.
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