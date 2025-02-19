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  • 19.02.25, 17:01

Кристина Каллас: снижение НСО на продукты питания неосуществимо

Предложение входящей в правительственную коалицию Социал-демократической партии снизить налог с оборота (НСО) на продукты питания до 9% неосуществимо – государственная казна пуста, заявила министр образования и лидер партии Eesti 200 Кристина Каллас в эфире передачи Otse uudistemajast в среду, 19 февраля, передает rus.err.ee.
Министр образования и лидер партии Eesti 200 Кристина Каллас.
  • Министр образования и лидер партии Eesti 200 Кристина Каллас. Foto: Andras Kralla
По словам Кристины Каллас, социал-демократы уже поднимали эту идею в коалиции, и теоретически она является правильной.
«Снижение налогов во время рецессии теоретически не является ошибочным решением. Однако есть одно большое "но" – государственный бюджет. Финансовая политика, которой мы придерживались последние 30 лет, показывает, что мы не можем себе этого позволить. В нашем бюджете не предусмотрены резервные средства для стимулирования экономики во время рецессии. Даже в хорошие времена мы расходовали все средства, а не откладывали их», – заявила она.
Каллас добавила, что государственная казна пуста, и партия, несущая ответственность за управление, не должна давать обещания, которые невозможно выполнить.
Кроме того, она выразила сомнение, что снижение НСО приведет к снижению цен на продукты питания: «Если сейчас люди готовы покупать продукты по текущим ценам, то рано или поздно цены снова поднимутся до прежнего уровня. Это вопрос спроса и предложения».
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