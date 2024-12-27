Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,05%271,53
  • OMX Riga0,21%865,7
  • OMX Tallinn−0,21%1 729,05
  • OMX Vilnius−0,19%1 064,7
  • S&P 500−0,04%6 037,59
  • DOW 300,07%43 325,8
  • Nasdaq −0,05%20 020,36
  • FTSE 1000,08%8 143,57
  • Nikkei 2251,8%40 281,16
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%109,28
  • OMX Baltic−0,05%271,53
  • OMX Riga0,21%865,7
  • OMX Tallinn−0,21%1 729,05
  • OMX Vilnius−0,19%1 064,7
  • S&P 500−0,04%6 037,59
  • DOW 300,07%43 325,8
  • Nasdaq −0,05%20 020,36
  • FTSE 1000,08%8 143,57
  • Nikkei 2251,8%40 281,16
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%109,28
  • 27.12.24, 13:22

Лиги – о снижении НСО на продукты питания: это не окажет положительного эффекта

Министр финансов Юрген Лиги считает анализы, касающиеся НСО на продукты питания, ненужной тратой деньгой, поскольку, по его словам, уже доказано, что снижение налога не оказывает положительного эффекта, сообщил rus.err.ee.
Министр финансов Юрген Лиги.
  • Министр финансов Юрген Лиги. Foto: Andras Kralla
Напомним, в середине декабря «Деловые ведомости» писали, что Министерство регионального развития и сельского хозяйства проводит анализы, касающиеся НСО на продукты питания, поскольку готовность людей покупать эстонские продукты уменьшается.
Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман в эфире передачи радио Äripäev намекнула на возможность изменения НСО на продукты питания. «Налоги – это сфера ответственности Министерства финансов, но сельское хозяйство, производство продуктов питания и их устойчивость – это наша тема», – сказала она, добавив, что вопрос снижения НСО и опыт других стран обсуждался также с торговыми сетями.
Министр отметила, что цель – опубликовать результаты анализа следующей весной и затем начать дебаты для формирования государственного бюджета на следующий год. Хартман подчеркнула, что Эстония – одна из немногих стран, где к продуктам питания не применяются льготы или пониженная ставка НСО. «Не думаю, что другие страны пошли на это просто так, без результата», – добавила она.
В то же время министр финансов Юрген Лиги считает, что «не нужно заниматься вопросом, который уже изучен, не нужно тратить деньги, не нужно создавать шумиху, не нужно давать напрасных надежд».
«Конечно, это очень некомпетентный шаг со стороны Пирет – заказывать это исследование и браться за эту тему. У министерства нет компетенции ни в вопросах государственного бюджета, ни в налоговой политике. Другое дело, что исследовать нечего, – сказал он. – Все эти эффекты изучены, о них можно догадаться и с точки зрения теории, и тот факт, что об этом просит какая-то заинтересованная группа (Торгово-аграрная палата и торговые сети – ред), не дает ей оснований менять сферу деятельности и тратить на это государственные деньги».
По словам Лиги, и теория, и проведенные ранее исследования показывают, что снижение НДС оказывает незначительное влияние на стоимость продуктов питания, и выигрыш в цене не доходит до потребителя в заметной степени.
«Даже Союз пищевой промышленности недавно выступил против снижения ставки НДС на продукты питания, поскольку тогда другие налоги вырастут еще больше, – отметил министр финансов. – Конечно, люди думают, что в ценах виноваты государственные налоги, но на самом деле именно государственные налоги смягчают социальные проблемы. В данном случае такое снижение налогов никак не будет способствовать повышению экономической эффективности».

Похожие статьи

Новости
  • 15.12.24, 14:06
Торговцы не видят улучшения ситуации до конца следующего года
Последние два года предприниматели из сферы торговли ждали роста уверенности потребителей и объемов продаж, но пришли к выводу, что человек без уверенности в будущем склонен к осторожности, и ожидать увеличения потребления в ближайшее время не стоит.
Подсказка
  • 12.12.24, 06:00
Почему растут цены
Ситуацию, при которой наблюдается рост цен на товары в магазинах, принято называть инфляцией. Однако это следствие разного рода процессов, но не причина роста цен. Причины же, которые могут привести к инфляции, имеют разнообразную природу.
Новости
  • 21.11.24, 08:55
Молочка дорожает нелогично. Представители пищепрома рассказали о своих проблемах
Представители пищевой промышленности и торговли оценивают уверенность потребителей как крайне низкую, указывают на явные проблемы в своих отраслях и выражают обеспокоенность влиянием изменений налоговой политики, которые вступят в силу в следующем году.
Новости
  • 09.06.24, 12:57
Глава Orkla: производителей продуктов питания ждет темный и трудный период
Большим вызовом для предприятий на данный момент является снижение объемов, а пищевая промышленность еще не оправилась от потрясений последних нескольких лет, заявил в эфире утренней программы радио Äripäev глава Orkla Eesti Кайдо Кааре.
  • ST
Content Marketing
  • 12.12.24, 12:24
План эстонской системы социального страхования зародился на кухне Сийма Калласа
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.

Самые читаемые

1
Интервью
  • 24.12.24, 06:00
Михкель Нестор: момент истины наступит в 2026-2027 годах
2
Интервью
  • 25.12.24, 07:00
«Сахар бежит по нашим венам», — наследница шведской династии кондитеров открыла бизнес на Тоомпеа
3
Эпицентр
  • 24.12.24, 10:57
КАЛЬКУЛЯТОР ЗАРПЛАТ: Как налоговые изменения повлияют на вашу зарплату?
4
Mнения
  • 25.12.24, 12:02
Индрек Нейвельт: Европа – это демографическая катастрофа
5
Mнения
  • 26.12.24, 14:52
Послание к малому инвестору — шанс с квартирами упущен, на них не заработать
6
Новости
  • 23.12.24, 13:59
Отели, квартиры, автодом и автобус: где спят те, кого ночь застала в очереди на границе?

Последние новости

Новости
  • 27.12.24, 14:25
Прогноз: в следующем году цены на квартиры вырастут как минимум на 5%
Новости
  • 27.12.24, 13:22
Лиги – о снижении НСО на продукты питания: это не окажет положительного эффекта
Новости
  • 27.12.24, 12:41
FT: Россия использует западное оборудование при производстве ракет «Орешник»
Новости
  • 27.12.24, 11:56
Новые правила для грузовых автомобилей: пометка «специальная перевозка» больше не освобождает от уплаты налогов
Mнения
  • 27.12.24, 11:34
Зачем мы идем туда, откуда выкарабкалась Аргентина?
Mнения
  • 27.12.24, 11:01
Андре Кюйсвек: отмена планов Ericsson – это зеркало нашего положения
Биржа
  • 27.12.24, 10:48
Планы инвесторов на 2025 год: где искать прибыль и чего избегать
Новости
  • 27.12.24, 09:50
Рынок электроэнергии стран Балтии начал переход на 15-минутный интервал торговли

Сейчас в фокусе

КАЛЬКУЛЯТОР ЗАРПЛАТ: Как налоговые изменения повлияют на вашу зарплату?
Эпицентр
  • 24.12.24, 10:57
КАЛЬКУЛЯТОР ЗАРПЛАТ: Как налоговые изменения повлияют на вашу зарплату?
Вид с террасы новостройки: зелень, простор. Неужели путь мелкого инвестора к зелёным лугам теперь навсегда закрыт?
Mнения
  • 26.12.24, 14:52
Послание к малому инвестору — шанс с квартирами упущен, на них не заработать
Кроме смартфонов и планшетов под новые стандарты попадут такие устройства, как камеры, игровые консоли, колонки, электронные книги, клавиатуры, мыши и навигационные системы
Новости
  • 26.12.24, 13:02
После 28 декабря с прилавков исчезнут старые смартфоны и планшеты
Каарел Ряйс - инвестор и формальный руководитель семейной фирмы DeepNorth OÜ. Но ведущую роль в кафе играет его жена Мария Матильда Матеджик. Она сама стоит и у печей с булочками, и за кассовым аппаратом.
Интервью
  • 25.12.24, 07:00
«Сахар бежит по нашим венам», — наследница шведской династии кондитеров открыла бизнес на Тоомпеа
«Наши счета за электроэнергию выросли на 80 000 евро за год», – прокомментировал владелец компании, возглавившей ТОП налоговых должников в торговле.
ТОП
  • 25.12.24, 14:56
ТОП налоговых должников в торговле: «Коронавирусный кредит и жесткость государства привели к банкротству»
«Утром просят прийти к 6 утра, но начало рабочего времени разрешают регистрировать с 8. Получается, что ты работаешь два часа бесплатно, и это совершенно обычное дело», – описал один из сотрудников Maxima, как происходит рабочий процесс. На фото один из магазинов Maxima в столичном районе Ласнамяэ.
ТОП
  • 26.12.24, 07:00
Куда уходят деньги, или Что читали в ДВ в 2024 году?
Предприниматели верят в то, что в будущем ситуация улучшится, обращает внимание экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.
Интервью
  • 24.12.24, 06:00
Михкель Нестор: момент истины наступит в 2026-2027 годах
Инициатива набирает обороты: в декабре 2001 года на пресс-конференции Министерства социальных дел министр социальных дел Эйки Нестор представил нового председателя совета Кассы по безработице Райво Пааво.
  • ST
Content Marketing
  • 12.12.24, 12:24
План эстонской системы социального страхования зародился на кухне Сийма Калласа

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024