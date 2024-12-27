Назад 27.12.24, 13:22 Лиги – о снижении НСО на продукты питания: это не окажет положительного эффекта Министр финансов Юрген Лиги считает анализы, касающиеся НСО на продукты питания, ненужной тратой деньгой, поскольку, по его словам, уже доказано, что снижение налога не оказывает положительного эффекта, сообщил rus.err.ee.

Министр финансов Юрген Лиги. Foto: Andras Kralla

Напомним, в середине декабря «Деловые ведомости» писали , что Министерство регионального развития и сельского хозяйства проводит анализы, касающиеся НСО на продукты питания, поскольку готовность людей покупать эстонские продукты уменьшается.

Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман в эфире передачи радио Äripäev намекнула на возможность изменения НСО на продукты питания. «Налоги – это сфера ответственности Министерства финансов, но сельское хозяйство, производство продуктов питания и их устойчивость – это наша тема», – сказала она, добавив, что вопрос снижения НСО и опыт других стран обсуждался также с торговыми сетями.

Министр отметила, что цель – опубликовать результаты анализа следующей весной и затем начать дебаты для формирования государственного бюджета на следующий год. Хартман подчеркнула, что Эстония – одна из немногих стран, где к продуктам питания не применяются льготы или пониженная ставка НСО. «Не думаю, что другие страны пошли на это просто так, без результата», – добавила она.

В то же время министр финансов Юрген Лиги считает , что «не нужно заниматься вопросом, который уже изучен, не нужно тратить деньги, не нужно создавать шумиху, не нужно давать напрасных надежд».

«Конечно, это очень некомпетентный шаг со стороны Пирет – заказывать это исследование и браться за эту тему. У министерства нет компетенции ни в вопросах государственного бюджета, ни в налоговой политике. Другое дело, что исследовать нечего, – сказал он. – Все эти эффекты изучены, о них можно догадаться и с точки зрения теории, и тот факт, что об этом просит какая-то заинтересованная группа (Торгово-аграрная палата и торговые сети – ред), не дает ей оснований менять сферу деятельности и тратить на это государственные деньги».

По словам Лиги, и теория, и проведенные ранее исследования показывают, что снижение НДС оказывает незначительное влияние на стоимость продуктов питания, и выигрыш в цене не доходит до потребителя в заметной степени.

«Даже Союз пищевой промышленности недавно выступил против снижения ставки НДС на продукты питания, поскольку тогда другие налоги вырастут еще больше, – отметил министр финансов. – Конечно, люди думают, что в ценах виноваты государственные налоги, но на самом деле именно государственные налоги смягчают социальные проблемы. В данном случае такое снижение налогов никак не будет способствовать повышению экономической эффективности».