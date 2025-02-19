Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−1,23%303,64
  • OMX Riga−0,21%872,42
  • OMX Tallinn−0,44%1 894,56
  • OMX Vilnius−0,52%1 186,52
  • S&P 5000,24%6 129,58
  • DOW 300,02%44 556,34
  • Nasdaq 0,07%20 041,26
  • FTSE 100−0,6%8 714,32
  • Nikkei 225−0,27%39 164,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%93,75
  • OMX Baltic−1,23%303,64
  • OMX Riga−0,21%872,42
  • OMX Tallinn−0,44%1 894,56
  • OMX Vilnius−0,52%1 186,52
  • S&P 5000,24%6 129,58
  • DOW 300,02%44 556,34
  • Nasdaq 0,07%20 041,26
  • FTSE 100−0,6%8 714,32
  • Nikkei 225−0,27%39 164,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%93,75
  • 19.02.25, 09:50

За год ЕС закупил у России СПГ на более чем 6 млрд евро

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в страны ЕС в 2024 году вырос на 18% в годовом сравнении, и Москва лишь с января по ноябрь получила за это как минимум 6,3 млрд евро, сообщает DW со ссылкой на данные американского Института энергетики и финансового анализа (IEEFA).
Танкер, предназначенный для перевозки СПГ.
  • Танкер, предназначенный для перевозки СПГ. Foto: Evgeny Haritonov
По данным аналитиков, Франция, Испания и Бельгия остаются крупнейшими получателями российского СПГ в Европе – на них приходится 85% импорта топлива из РФ. Один лишь терминал СПГ во французском Дюнкерке в прошлом году принял 27% от общего числа поставок сжиженного газа из РФ в Европу.
Эксперт IEEFA Ана Мария Хальер-Макаревич отметила, что Франция не использует весь этот газ для себя – СПГ регазифицируют (возвращают из сжиженного в газообразное состояние) на территории страны и подают в трубопроводы для дальнейшей транспортировки или продажи, передает агентство AFP. Среди дальнейших получателей такого газа, к примеру, значится ФРГ, отмечают в аналитическом центре. При этом в Германии есть собственные терминалы СПГ, куда также продолжает поступать российское топливо.
Газовая зависимость Франции от РФ мешает целям Еврокомиссии
По подсчетам IEEFA, российский СПГ составляет треть от общего импорта сжиженного топлива во Францию. Среди крупных поставщиков СПГ в европейскую страну еще треть поставок приходится на США и 17% – на Алжир.
При этом рост импорта российского СПГ во Францию наблюдался и годом ранее. В 2023 году на страну вместе с Испанией и Бельгией приходилось 80% от общих поставок сжиженного газа из РФ в Европу.
Такое соотношение и продолжающийся рост закупок затрудняют обозначенные Еврокомиссией цели по полному прекращению поставок российского газа в ЕС к 2027 году, отмечает Хальер-Макаревич.
Нидерланды выступили за введение санкций на СПГ из РФ
До сих пор Евросоюз не вводил санкции против непосредственно поставок российского СПГ в Европу, хотя под ограничения в прошлом должны были попасть перевозчики сжиженного газа из России в третьи страны. При этом отрасль импорта российского СПГ с помощью санкций атакуют США, также являющиеся поставщиками этого топлива в ЕС.
Ситуацию призывают пересмотреть Нидерланды, пишут «Известия» со ссылкой на главу МИД страны Каспара Велдкампа. По его словам, ограничения на поставки СПГ из РФ в Европу могут стать частью 16-го пакета санкций ЕС в отношении Москвы, анонс которого ожидается в годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
При этом о ведении подобных переговоров среди лидеров стран ЕС неизвестно. А по мнению ряда экспертов, полное прекращение поставок газа из РФ в ЕС приведет к резкому повышению цен на это топливо в Европе, так как полноценной альтернативы российскому СПГ пока не найдено.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 09.02.25, 11:44
Трамп поговорил с Путиным по телефону
По словам Трампа, он обсуждал по телефону с президентом России Владимиром Путиным пути окончания конфликта. В интервью американскому таблоиду The New York Post, опубликованном в пятницу, Трамп отметил, что, в отличие от своих предшественников, у него всегда были хорошие отношения с Путиным.
Mнения
  • 03.02.25, 14:14
Эйнари Кисел: четыре вопроса, которые на самом деле определяют стоимость электроэнергии
Поставленная правительством цель – производить в 2030 году столько же возобновляемой электроэнергии, сколько потребляется в Эстонии – оставляет открытым вопрос: сколько энергии мы будем потреблять? Некоторые аспекты влияют на общую цену электроэнергии в Эстонии гораздо больше, чем налоговые ставки или выплачиваемые производителям субсидии, пишет профессор энергетической политики Таллиннского технического университета Эйнари Кисел.
Новости
  • 14.01.25, 12:42
Эстония вместе с девятью странами хочет ввести тотальные санкции против российского газа
После прекращения транзита газа через Украину пришло время остановить также танкеры с российским СПГ, предлагают 10 государств-членов Европейского Союза. Однако эта идея, вероятно, встретит сильное сопротивление в Европе.
Новости
  • 12.01.25, 12:33
Yle MOT: Дубай стал важным центром «теневого флота» России
Россия активно пытается обходить санкции, например, названия судов, флаги и владельцы, используемые Россией, постоянно меняются, пишет Yle.
  • ST
Content Marketing
  • 05.02.25, 15:52
Почему планирование кухни стоит начать уже на этапе строительства дома?
При строительстве дома на начальном этапе люди обычно скорее думают о фундаменте, крыше, решении по отоплению, начинаяпланировать внутреннюю обстановку уже после того, как паркет уложен и стены покрашены. На самом деле, такой подход наверняка станет залогом провала, так как кухня – это не просто мебель, и первые шаги по ее обустройству обязательно должны быть спланированы уже на этапе строительства. Почему? Строитель домов Мадис сейчас все выяснит.

Самые читаемые

1
Новости
  • 17.02.25, 14:03
Текстильная фирма из Йыхви сокращает половину персонала
2
Новости
  • 17.02.25, 06:00
НКО-кочевники в Нарве вынуждены бросать помещения, в которые вкладывали деньги и силы
3
Новости
  • 16.02.25, 12:17
В Финляндии продолжает подпольно работать загадочный российский дата-центр
4
Новости
  • 17.02.25, 16:40
Обанкротилась уже шестая компания Роосааре
5
Новости
  • 18.02.25, 08:34
Тартуские бизнесмены стали единственными владельцами крупного производителя продуктов
6
Новости
  • 18.02.25, 16:07
Глава Eesti Energia: мы платим за импортируемую из Финляндии электроэнергию больше, чем должны

Последние новости

Новости
  • 19.02.25, 14:21
ЕС намерен сформировать пакет помощи Украине в размере 6 млрд евро
Новости
  • 19.02.25, 14:19
Нарвский завод магнитов начинает работу
Новости
  • 19.02.25, 14:12
Фирма-газель всполошила Налоговый департамент. «Спросили, не танкист ли я»
Новости
  • 19.02.25, 13:46
ЕС согласовал очередной пакет санкций в отношении России
Биржа
  • 19.02.25, 12:30
Hepsor удвоил оборот и вышел в прибыль
Инвестор Тоомас
  • 19.02.25, 11:57
Инвестор Тоомас: хмурюсь, но не продаю
Новости
  • 19.02.25, 11:35
Переговоры России и США: Трамп предложил провести выборы в Украине, Зеленский не намерен идти на ультиматумы
Биржа
  • 19.02.25, 10:26
Eleving Group предлагает облигации с двузначной процентной ставкой

Сейчас в фокусе

Владельцы Tartu Mill Ууно Лаузинг (слева) и Ромет Пухк теперь также являются владельцами Eesti Pagar и производителя выпечки в Выру.
Новости
  • 18.02.25, 08:34
Тартуские бизнесмены стали единственными владельцами крупного производителя продуктов
Сюрприз в ТОПе газелей: победитель увеличил прибыль на 15 миллионов евро
ТОП
  • 18.02.25, 08:58
Сюрприз в ТОПе газелей: победитель увеличил прибыль на 15 миллионов евро
В рейтинге 100 фирм!
Похоже, что государственный сектор все же не нанял тысячи человек за год.
Новости
  • 18.02.25, 14:48
Ошибка известного экономиста: в госсекторе нет и следа массового найма
Переговоры России и США проходят в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии – Дирия в комплексе Альбасатин.
Новости
  • 18.02.25, 13:58
В Эр-Рияде начались переговоры России и США. Украину не пригласили
Цех маслозавода в городе Кивиыли.
Новости
  • 18.02.25, 10:34
Kiviõli Keemiatööstus не закроется: суд завершился компромиссом
Генеральный директор Wise Кристо Кяэрманн отказался комментировать сокращения.
Биржа
  • 17.02.25, 17:05
Wise закрывает офис в США и сокращает более 300 сотрудников
Восприятие травли на рабочем месте весьма субъективно, однако это не должно служить основанием для обесценивания чувств жертвы. Фото: Shutterstock
Подсказка
  • 18.02.25, 06:00
Когда от страха перед работой начинает тошнить
Рынок недвижимости Дубая по-прежнему манит инвесторов
  • ST
Content Marketing
  • 25.01.25, 19:12
Рынок недвижимости Дубая по-прежнему манит инвесторов

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025