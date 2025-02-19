За год ЕС закупил у России СПГ на более чем 6 млрд евро
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в страны ЕС в 2024 году вырос на 18% в годовом сравнении, и Москва лишь с января по ноябрь получила за это как минимум 6,3 млрд евро, сообщает DW со ссылкой на данные американского Института энергетики и финансового анализа (IEEFA).
Танкер, предназначенный для перевозки СПГ. Foto: Evgeny Haritonov
По данным аналитиков, Франция, Испания и Бельгия остаются крупнейшими получателями российского СПГ в Европе – на них приходится 85% импорта топлива из РФ. Один лишь терминал СПГ во французском Дюнкерке в прошлом году принял 27% от общего числа поставок сжиженного газа из РФ в Европу.
Эксперт IEEFA Ана Мария Хальер-Макаревич отметила, что Франция не использует весь этот газ для себя – СПГ регазифицируют (возвращают из сжиженного в газообразное состояние) на территории страны и подают в трубопроводы для дальнейшей транспортировки или продажи, передает агентство AFP. Среди дальнейших получателей такого газа, к примеру, значится ФРГ, отмечают в аналитическом центре. При этом в Германии есть собственные терминалы СПГ, куда также продолжает поступать российское топливо.
Газовая зависимость Франции от РФ мешает целям Еврокомиссии
По подсчетам IEEFA, российский СПГ составляет треть от общего импорта сжиженного топлива во Францию. Среди крупных поставщиков СПГ в европейскую страну еще треть поставок приходится на США и 17% – на Алжир.
При этом рост импорта российского СПГ во Францию наблюдался и годом ранее. В 2023 году на страну вместе с Испанией и Бельгией приходилось 80% от общих поставок сжиженного газа из РФ в Европу.
Такое соотношение и продолжающийся рост закупок затрудняют обозначенные Еврокомиссией цели по полному прекращению поставок российского газа в ЕС к 2027 году, отмечает Хальер-Макаревич.
Нидерланды выступили за введение санкций на СПГ из РФ
До сих пор Евросоюз не вводил санкции против непосредственно поставок российского СПГ в Европу, хотя под ограничения в прошлом должны были попасть перевозчики сжиженного газа из России в третьи страны. При этом отрасль импорта российского СПГ с помощью санкций атакуют США, также являющиеся поставщиками этого топлива в ЕС.
Ситуацию призывают пересмотреть Нидерланды, пишут «Известия» со ссылкой на главу МИД страны Каспара Велдкампа. По его словам, ограничения на поставки СПГ из РФ в Европу могут стать частью 16-го пакета санкций ЕС в отношении Москвы, анонс которого ожидается в годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
При этом о ведении подобных переговоров среди лидеров стран ЕС неизвестно. А по мнению ряда экспертов, полное прекращение поставок газа из РФ в ЕС приведет к резкому повышению цен на это топливо в Европе, так как полноценной альтернативы российскому СПГ пока не найдено.
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