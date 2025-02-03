Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,01%290,32
  • OMX Riga−0,76%865,91
  • OMX Tallinn−0,25%1 822,74
  • OMX Vilnius0,19%1 136,73
  • S&P 500−0,5%6 040,53
  • DOW 30−0,75%44 544,66
  • Nasdaq −0,28%19 627,44
  • FTSE 100−1,41%8 551,33
  • Nikkei 225−2,66%38 520,09
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%102,56
  • OMX Baltic0,01%290,32
  • OMX Riga−0,76%865,91
  • OMX Tallinn−0,25%1 822,74
  • OMX Vilnius0,19%1 136,73
  • S&P 500−0,5%6 040,53
  • DOW 30−0,75%44 544,66
  • Nasdaq −0,28%19 627,44
  • FTSE 100−1,41%8 551,33
  • Nikkei 225−2,66%38 520,09
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%102,56
  • 03.02.25, 14:14

Эйнари Кисел: четыре вопроса, которые на самом деле определяют стоимость электроэнергии

Поставленная правительством цель – производить в 2030 году столько же возобновляемой электроэнергии, сколько потребляется в Эстонии – оставляет открытым вопрос: сколько энергии мы будем потреблять? Некоторые аспекты влияют на общую цену электроэнергии в Эстонии гораздо больше, чем налоговые ставки или выплачиваемые производителям субсидии, пишет профессор энергетической политики Таллиннского технического университета Эйнари Кисел.
«Будем честны, производство электроэнергии в Эстонии в течение следующих 10 лет придется полностью перестроить. С этим мы уже даже опоздали. Время старых сланцевых котлов прошло – чудо, что эти диковины вообще еще работают», – пишет профессор энергетической политики Таллиннского технического университета Эйнари Кисел.
  • «Будем честны, производство электроэнергии в Эстонии в течение следующих 10 лет придется полностью перестроить. С этим мы уже даже опоздали. Время старых сланцевых котлов прошло – чудо, что эти диковины вообще еще работают», – пишет профессор энергетической политики Таллиннского технического университета Эйнари Кисел. Foto: Karl-Kristjan Nigesen
Соглашение коалиции касательно электроэнергии подверглось серьезной критике, но во многих отношениях это шаг в правильном направлении. По сути, это соглашение означает, что, по сравнению с прежними договоренностями, из планов «выпускается воздух» на сумму 4-5 млрд евро, однако примерно 1 млрд евро «воздуха» там все еще остается.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 17.01.25, 11:12
Ветры перемен в энергетике: за стоимость тепла переживать не стоит
Синхронизация Эстонии в феврале 2025 года с европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E – важный этап в повышении энергетической независимости нашего государства. Этот процесс может повлиять на цены электроэнергии, создавая как риски, так и возможности. Однако для успешной интеграции потребуется дальнейшая модернизация инфраструктуры и гибкое регулирование рынка, пишет доктор наук в области энергетики, преподаватель TalTech Игорь Крупенский.
Биржа
  • 28.01.25, 10:37
Риск-аналитик: на рынках много пугающих сигналов, но, возможно, это еще не пик
Зеленая энергетика переживает сегодня сложные времена, однако она никуда не денется, считает руководитель отдела энергетического портфеля и финансовых рисков Enefit Green Антон Скворцов.
Mнения
  • 02.02.25, 13:51
Карл Мярка: давайте заставим зеленые технологии работать на деле
Государство не должно вмешиваться в свободную конкуренцию идей и технологий, это создаёт препятствия даже для блестящих идей, пишет Карл Марка в статье, поданной на конкурс мнений «Успешная Эстония».
Новости
  • 01.02.25, 13:20
Хандо Суттер: в Финляндии электричество вдвое дешевле и станет ещё дешевле
Через неделю состоится долгожданная десинхронизация. Министр климата обещает, что надёжность энергоснабжения будет обеспечена, однако работодатели выделяют и другие беспокоящие их аспекты.
  • ST
Content Marketing
  • 25.01.25, 19:12
Рынок недвижимости Дубая по-прежнему манит инвесторов
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.

Самые читаемые

1
Новости
  • 31.01.25, 19:32
США вышлют из страны 94 гражданина Эстонии
2
Новости
  • 01.02.25, 14:34
«Наша команда — наш самый большой актив». Семейный бизнес в Тарту бросает вызов крупным конкурентам
3
Биржа
  • 31.01.25, 08:29
Самый богатый человек на Таллиннской бирже вовремя разглядел Эстонию
4
Новости
  • 31.01.25, 15:30
В Кийза начинается строительство самого мощного в континентальной Европе аккумуляторного парка
5
Новости
  • 01.02.25, 13:20
Хандо Суттер: в Финляндии электричество вдвое дешевле и станет ещё дешевле
6
Mнения
  • 30.01.25, 07:00
Время Трампампам: почему Эстония давно не была так тесно связана с глобальной политикой

Последние новости

Mнения
  • 03.02.25, 14:14
Эйнари Кисел: четыре вопроса, которые на самом деле определяют стоимость электроэнергии
Новости
  • 03.02.25, 13:56
Благодаря Евросоюзу в Нарву можно будет добраться быстрее
Новости
  • 03.02.25, 13:16
Регулятор США требует от Wise два миллиона евро штрафа
ТОП
  • 03.02.25, 12:50
Девелоперы с крупнейшим оборотом: клуб миллионеров пополнился новыми игроками
Новости
  • 03.02.25, 12:01
Крипторынки накрыла волна продаж
Новости
  • 03.02.25, 11:12
Прокуратура обвиняет Olerex в уголовном преступлении
Обвиняемый: «Я очень рад»
Новости
  • 03.02.25, 10:18
Потребительские цены в Эстонии выросли на 2,8%
Обновлено
Эпицентр
  • 03.02.25, 08:51
Нурсипалу пустеет: скоро здесь будет полигон, а пока хозяйничают воры

Сейчас в фокусе

«Мы сознательно начинали вдвоем. Не хотели никого, потому что видели, что справляемся сами», – описал Тоомас Хайнла начало семейного бизнеса. На фото также изображена его супруга Ульви Хайнла.
Новости
  • 01.02.25, 14:34
«Наша команда — наш самый большой актив». Семейный бизнес в Тарту бросает вызов крупным конкурентам
В ЕС вступил в силу закон, ограничивающий использование ИИ
Новости
  • 02.02.25, 11:45
В ЕС вступил в силу закон, ограничивающий использование ИИ
Администрация Трампа массово высылает иностранцев.
Новости
  • 31.01.25, 19:32
США вышлют из страны 94 гражданина Эстонии
По словам Хандо Суттера, в Эстонии нет человека, который отвечал бы за обеспечение конкурентоспособных цен на электроэнергию.
Новости
  • 01.02.25, 13:20
Хандо Суттер: в Финляндии электричество вдвое дешевле и станет ещё дешевле
Иллюстративное фото сделано в Сальвадоре, где криптовалюта является законным средством платежа.
Новости
  • 02.02.25, 12:36
Глава центробанка Чехии хочет купить биткойны на миллиарды
Кейо Мехтонен отошел от дел в Tallink более 15 лет назад.
Биржа
  • 31.01.25, 08:29
Самый богатый человек на Таллиннской бирже вовремя разглядел Эстонию
«Предполагая, что более ВВП снижаться не будет, все же стоит признать тот факт, что, по сравнению с достигнутым в начале 2022 года пиковым значением, экономика потеряла целых 5,5% и вернулась на уровень примерно 2019 года. Восполнить такие потери в одночасье невозможно», – заявил экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Mнения
  • 01.02.25, 10:30
Михкель Нестор: экономический спад завершен
Рынок недвижимости Дубая по-прежнему манит инвесторов
  • ST
Content Marketing
  • 25.01.25, 19:12
Рынок недвижимости Дубая по-прежнему манит инвесторов

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025