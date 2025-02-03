Эйнари Кисел: четыре вопроса, которые на самом деле определяют стоимость электроэнергии
Поставленная правительством цель – производить в 2030 году столько же возобновляемой электроэнергии, сколько потребляется в Эстонии – оставляет открытым вопрос: сколько энергии мы будем потреблять? Некоторые аспекты влияют на общую цену электроэнергии в Эстонии гораздо больше, чем налоговые ставки или выплачиваемые производителям субсидии, пишет профессор энергетической политики Таллиннского технического университета Эйнари Кисел.
«Будем честны, производство электроэнергии в Эстонии в течение следующих 10 лет придется полностью перестроить. С этим мы уже даже опоздали. Время старых сланцевых котлов прошло – чудо, что эти диковины вообще еще работают», – пишет профессор энергетической политики Таллиннского технического университета Эйнари Кисел. Foto: Karl-Kristjan Nigesen
Соглашение коалиции касательно электроэнергии подверглось серьезной критике, но во многих отношениях это шаг в правильном направлении. По сути, это соглашение означает, что, по сравнению с прежними договоренностями, из планов «выпускается воздух» на сумму 4-5 млрд евро, однако примерно 1 млрд евро «воздуха» там все еще остается.
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Синхронизация Эстонии в феврале 2025 года с европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E – важный этап в повышении энергетической независимости нашего государства. Этот процесс может повлиять на цены электроэнергии, создавая как риски, так и возможности. Однако для успешной интеграции потребуется дальнейшая модернизация инфраструктуры и гибкое регулирование рынка, пишет доктор наук в области энергетики, преподаватель TalTech Игорь Крупенский.
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