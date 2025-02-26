Деньги есть, но их не берут: в Нарве изменят пособие начинающим предпринимателям
Городские власти Нарвы озаботились тем, что местное пособие начинающим предпринимателям не пользуется популярностью у потенциальных получателей. За деньгами буквально не идут, до сих пор не распределены средства на это пособие из прошлогоднего городского бюджета.
На обсуждении городских субсидий с нарвскими предпринимателями, на которой побывал корреспондент ДВ, был только один руководитель фирмы. Ольга Смирнова (справа на фото) считает, что нужно понять, какая поддержка их на самом деле интересует. Foto: Николай Андреев
«Мы хотим выяснить, почему люди не берут деньги? Что нам нужно поменять, как сделать этот процесс удобнее для людей?» – сказала ДВ руководитель нарвской Службы предпринимательства и защиты прав потребителей Ольга Смирнова.
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