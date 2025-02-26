Деньги есть, но их не берут: в Нарве изменят пособие начинающим предпринимателям

На предприятиях, которые создаются за счет Фонда справедливого перехода, около 70% вакансий предназначены для квалифицированных рабочих. Сланцевый сектор, который будет постепенно сворачиваться – вполне подходящий источник кадров. Но для такой миграции рабочей силы есть препятствия, и изменения на рынке труда будут более разнообразными.