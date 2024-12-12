Назад 13.12.24, 06:00 Из-за справедливого перехода рынок труда в Ида-Вирумаа станет подвижнее На предприятиях, которые создаются за счет Фонда справедливого перехода, около 70% вакансий предназначены для квалифицированных рабочих. Сланцевый сектор, который будет постепенно сворачиваться – вполне подходящий источник кадров. Но для такой миграции рабочей силы есть препятствия, и изменения на рынке труда будут более разнообразными.

Рабочий в машинном зале Эстонской электростанции. Foto: Николай Андреев

Координатор справедливого перехода в Министерстве финансов Иван Сергеев, подводя промежуточные итоги уходящего года на брифинге для прессы, рассказал, что проектов в фонд подано уже больше, чем в нем осталось средств, рассмотрение последних проектов еще продолжается, но процесс, фактически, на финишной прямой.

Вакансии потребуют высокой квалификации

По мере рассмотрения остающихся проектов, несколько вырастет и количество создаваемых рабочих мест. Сейчас проекты, которые уже получили поддержку, как писали ДВ , создают 1032 новых рабочих места.

Из них только 98 ставок предназначены для рабочих с низкой квалификацией, 694,5 ставки – для квалифицированных рабочих, 118,8 – для специалистов, 104 – для менеджеров и только 31 рабочее место для ученых и разработчиков.

То есть, почти 70% людей, которые потребуются на новых рабочих местах – это квалифицированные рабочие с определенным уровнем образования и с навыками работы с современной техникой. Большинство из этих вакансий откроются на крупных промышленных предприятиях.

«Эта информация по каждому предприятию, по каждому проекту, сфере деятельности передана и в Кассу по безработице, и местным колледжам, и другим учебным заведениям, чтобы они понимали, какие специалисты в каких областях нужны, и могли бы предлагать соответствующие учебные программы», – сказал Иван Сергеев.

Он отметил также, что большинство нынешних работников сланцевого сектора – это как раз квалифицированные рабочие.

Региональный руководитель Кассы по безработице в Ида-Вирумаа Аннеки Теэлахк согласна, что работники сланцевой промышленности и энергетики – подходящие работники для новых предприятий благодаря знаниям, навыкам и культуре труда, которая сформировалась на больших предприятиях.

Между вакансиями и сокращениями – годы

Иван Сергеев сопоставил две временных шкалы – план по сворачиванию сланцевой отрасли (по проекту Закона о климате) и план реализации проектов Фонда справедливого перехода. Получилось, что рабочие места в проектах фонда появятся значительно раньше, чем они исчезнут в сланцевой отрасли.

К августу 2026 года предприятия, созданные благодаря фонду, должны начать работу. К 2035 году ожидается полное прекращение производства электроэнергии из сланца. К 2040-му сланец больше не будет использоваться для производства топлива.

Таймлайн: квалифицированные работники понадобятся за много лет до следующих крупных сокращений в сланцевой энергетике. Foto: Иван Сергеев

Также Иван Сергеев не согласен с оценками, что из-за сворачивания сланцевой отрасли работу в Ида-Вирумаа потеряют около 5000 человек. Он отмечает также, что сланцевые предприятия просто так не сдадутся и постараются перепрофилироваться в химические.

«Исходя из прогнозов, сделанных при разработке Закона о климате, видно, что ожидаемое прекращение производства энергии из сланца приведет к потере работы примерно 400-600 человек, в зависимости от объемов производства, которое тогда будет существовать. Это произойдет к 35-му году. Однако, к 26-му году или, может быть, частично к 27-му году все те рабочие места, которые должны быть созданы в рамках Фонда справедливого перехода, они уже будут созданы», – сказал Сергеев.

Кадры приходится «перекупать»

Если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения работодателей, которые создают новые рабочие места с помощью Фонда, возникает вопрос, откуда взять квалифицированных работников?

По словам Аннеки Теэлахк, работодатели уже сейчас жалуются, что найти квалифицированных работников и специалистов в Ида-Вирумаа трудно. Предприятия хотят нанять лучших работников, и их приходится «перекупать» у конкурентов более высокой зарплатой. Соответственно, предприятиям, теряющим квалифицированные кадры, тоже нужно повышать зарплаты.

«Рынок труда будет меняться, он будет более подвижным, чем раньше», – прогнозирует Аннеки Теэлахк.

Сидеть на пособии и ждать приглашения на работу?

Иван Сергеев и партнер минфина по коммуникации Екатерина Йыгис-Лаатс отмечают, что в сланцевом секторе была нестабильная ситуация, когда, грубо говоря, то сокращают 500, то снова берут на работу 500 человек. Эта нестабильность могла бы подтолкнуть работников переучиться и найти работу в более стабильном секторе, но часто получается наоборот.

После общения с работниками Кассы по безработице в Нарве и Йыхви Сергеев и Йыгис-Лаатс также открыли для себя, что существует своего рода «маятниковая миграция» работников между предприятиями Eesti Energia и VKG.

Сокращенные со сланцевого предприятия часто получают хорошее пособие при сокращении, не ищут новую работу, пока их не позовут на то же или на другое сланцевое предприятие. В каких-то случаях они работают зимний сезон, живут на пособие летом, после чего возвращаются к работе.

«У них всегда есть надежда, что придет добрый дядя и опять меня наймет, потому что опять будет зима, опять будет холодно, и я опять буду нужен, – говорит Сергеев. – Определенная сезонность имеет место быть».

Эстонская электростанция не всегда может продавать свое электричество на энергорынке, поскольку из-за квот на выбросы углекислого газа оно слишком дорогое. Foto: Николай Андреев

«И соглашусь, и не соглашусь с этим, – прокомментировал это лидер Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев. – Те люди, которых сократили, но у них голова на плечах, руки-ноги на месте, хорошее образование, они достаточно быстро нашли другую работу, дома не сидели. Кто-то действительно сидел дома, на пособиях. Кого-то руководители попытались приглашать на работу, когда они понадобились, но получили от работников отказ, потому что те уже нашли себе рабочие места».

По словам лидера профсоюза, руководству пришлось снизить планку и брать на работу менее подходящих работников.

Но, по мнению Андрея Зайцева и Аннеки Теэлахк, такая нестабильность была характерна для сланцевой отрасли года два назад. Сейчас нет крупных сокращений, и, по наблюдениям регионального руководителя Кассы по безработице, можно говорить только об отдельных случаях, когда работника сокращают, а потом зовут обратно.

«Часто у человека есть надежда, что все остается, как раньше. Иногда людей берут обратно. Но переобучаться все равно необходимо, чтобы работать в этом же секторе или в другом», – сказала Аннеки Теэлахк и добавила, что бесплатных возможностей для обучения сейчас много

Работники на электростанции Аувере. Foto: Николай Андреев

Пара лет, критические для обучения

Еще одна причина, по которой работники сланцевого сектора не хотят его покидать, говорит Екатерина Йыгис-Лаатс – распространенное представление, что только большое предприятие может быть хорошим работодателем, и только на больших предприятиях бывают большие зарплаты.

Государство пытается стимулировать трудоустройство в других секторах. Аннеки Теэлахк напомнила, что с начала этого года существует пособие на трудоустройство: работник, сокращенный из сланцевого сектора и вышедший на работу в другом секторе экономики, может 6-12 месяцев получать пособие в размере 30% его прежней, «сланцевой» зарплаты (но не более 1000 евро в месяц брутто).

«Учитывая, на каком этапе мы сейчас находимся в процессе реализации проектов, следующие пара лет являются критичными, чтобы подтолкнуть людей к тому, чтобы они повышали свою квалификацию», – сказал Иван Сергеев.

Специалисты нужны и в энергетике

«Многие работники в прошлом году и в этом сами ушли с электростанций, – рассказал профсоюзный лидер Андрей Зайцев. – Спецпроверка выявила достаточно много фактов нарушений. Специалисты видели отношение руководства. Очень высокообразованных специалистов, заточенных под энергетику, в которых предприятие вложило большие ресурсы, руководство просто увольняло из-за того, что точка зрения специалиста не совпадала с точкой зрения руководства. Кто-то уходил сам. Не скажу, что повально, но много таких людей».

Часть из них ушли на завод магнитов NPM Narva, часть – на VKG, рассказал Зайцев. По его словам, сейчас, когда нужно запускать все мощности трех нарвских электростанций, некоторых работников приходится вызывать на работу в их выходной день.

Зайцев отмечает, что еще как минимум десятилетие электростанции будут работать, и работники будут им нужны.