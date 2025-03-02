Финляндия освободила танкер, повредивший Estlink 2

Согласно заявлениям финских властей, с точки зрения расследования нет причин, по которым полиция должна была бы продолжать удерживать судно Eagle S, принадлежащее российскому теневому флоту. В воскресенье танкер уже покинул Финляндию.
По словам председателя правления Eesti Energia Андруса Дурейко, Эстония платит за импортируемую из Финляндии электроэнергию значительно более высокую сумму, чем получают наши северные соседи – разница остается в руках у сетевых операторов.
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