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  • 02.03.25, 10:32

Финляндия освободила танкер, повредивший Estlink 2

Согласно заявлениям финских властей, с точки зрения расследования нет причин, по которым полиция должна была бы продолжать удерживать судно Eagle S, принадлежащее российскому теневому флоту. В воскресенье танкер уже покинул Финляндию.
Нефтяной танкер Eagle S, часть российского теневого флота
  • Нефтяной танкер Eagle S, часть российского теневого флота Foto: IMAGO/Scanpix
Финская пограничная служба тщательно отслеживает, как Eagle S покидает финские воды.
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