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  • 18.02.25, 16:07

Глава Eesti Energia: мы платим за импортируемую из Финляндии электроэнергию больше, чем должны

По словам председателя правления Eesti Energia Андруса Дурейко, Эстония платит за импортируемую из Финляндии электроэнергию значительно более высокую сумму, чем получают наши северные соседи – разница остается в руках у сетевых операторов.
Председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко.
  • Председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко. Foto: Liis Treimann
«Финляндия экспортирует электроэнергию по цене 11,3 евро за мегаватт-час, а Эстония импортирует ее по цене 92 евро. Что происходит с этой ценой в кабеле?» – задал риторический вопрос Дурейко на Энергетической конференции Delfi.
При текущей структуре электроэнергетической системы разница между ценами двух зон остается у системных операторов: в прошлом году как Elering, так и финскому системному оператору Fingrid поступило более 80 млн евро.
Согласно регламенту, системные операторы должны использовать эти средства для строительства новых линий электропередачи, которые устранят узкие места: «EstLink 2 был введен в эксплуатацию в 2014 году, то есть 10 лет назад. Следующее соединение появится примерно через 10 лет. Если 20 лет собирать эту плату из нашей цены на электроэнергию, это неразумное поведение».
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