Глава Eesti Energia: мы платим за импортируемую из Финляндии электроэнергию больше, чем должны

По словам председателя правления Eesti Energia Андруса Дурейко, Эстония платит за импортируемую из Финляндии электроэнергию значительно более высокую сумму, чем получают наши северные соседи – разница остается в руках у сетевых операторов.
- Председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко. Foto: Liis Treimann
«Финляндия экспортирует электроэнергию по цене 11,3 евро за мегаватт-час, а Эстония импортирует ее по цене 92 евро. Что происходит с этой ценой в кабеле?» – задал риторический вопрос Дурейко на Энергетической конференции Delfi.
При текущей структуре электроэнергетической системы разница между ценами двух зон остается у системных операторов: в прошлом году как Elering, так и финскому системному оператору Fingrid поступило более 80 млн евро.
Согласно регламенту, системные операторы должны использовать эти средства для строительства новых линий электропередачи, которые устранят узкие места: «EstLink 2 был введен в эксплуатацию в 2014 году, то есть 10 лет назад. Следующее соединение появится примерно через 10 лет. Если 20 лет собирать эту плату из нашей цены на электроэнергию, это неразумное поведение».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Зеленая энергетика переживает сегодня сложные времена, однако она никуда не денется, считает руководитель отдела энергетического портфеля и финансовых рисков Enefit Green Антон Скворцов.
Синхронизация Эстонии в феврале 2025 года с европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E – важный этап в повышении энергетической независимости нашего государства. Этот процесс может повлиять на цены электроэнергии, создавая как риски, так и возможности. Однако для успешной интеграции потребуется дальнейшая модернизация инфраструктуры и гибкое регулирование рынка, пишет доктор наук в области энергетики, преподаватель TalTech Игорь Крупенский.
Альтернативные источники энергии, в частности, солнечные панели, набирают все большую популярность и в Эстонии. Однако подходить к покупке подобных устройств надо с умом, иначе можно остаться и без денег, и без электричества. Комиссия по потребительским спорам публикует на своем сайте один из таких случаев.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.