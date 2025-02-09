Финляндия присмотрит за ремонтом российских кабелей в своих водах

Финская береговая охрана в последнее время столкнулась с повышенной нагрузкой из-за поврежденных морских кабелей. Недавно был задержан нефтяной танкер Eagle S в связи с повреждением электрического кабеля EstLink 2 между Эстонией и Финляндией. Теперь финские власти контролируют ремонт российских кабелей в Финском заливе. Foto: Lehtikuva/SIPA/Scanpix
Российское судно, по данным финских СМИ, проводит ремонт двух поврежденных кабелей, соединяющих Санкт-Петербург и Калининград.
Министерство труда и экономики Финляндии пояснило изданию Helsingin Sanomat, что повреждения были зафиксированы еще 26 декабря, всего за день до инцидента с EstLink 2.
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Финский департамент транспорта и связи Traficom выявил на подозреваемом в повреждении подводного кабеля Estlink 2 судне Eagle S настолько серьезные недостатки, что ему было запрещено выходить в море до их устранения.
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