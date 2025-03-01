Назад 01.03.25, 11:00 Ссора Зеленского и Трампа: ЕС поддержал Украину, США могут приостановить военную помощь Переговоры Украины и США в Белом доме закончились скандалом. Европейские политики встали на сторону Украины, в то время как в США мнения разделились. Сам Зеленский утверждает, что хочет мира, и что Украина намерена оставаться партнером США. В Америке ждут извинения от президента Украины, а СМИ пишут, что Вашингтон рассматривает возможность остановки военной помощи.

Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Украины Владимир Зеленский. Foto: Scanpix

Как писали ранее «Деловые ведомости» , президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились с Белом Доме. Планировалось, что через несколько часов после этой встречи состоится торжественное подписание сделки о редкоземельных металлов, а на следующий день – совместная пресс-конференция.

И то и другое было отменено. В конце совместной пресс-конференции в Овальном кабинете возникла перепалка между президентом Украины и вице-президентом США, после чего Зеленский покинул Белый дом.

Напряжение возникло после того как Зеленский попытался донести до вице-президента США, что Украина не может чувствовать себя в безопасности, подписав соглашение с Россией.

В США мнения разделились

После спора Трампа и Зеленского представители Демократической партии раскритиковали президента США, заявляя, что он позорит страну и играет на руку Путину. Однопартийцы же Трампа, республиканцы, напротив, поддержали его, пишет DW.

Спикер Палаты представителей (нижней палаты Конгресса США) Майк Джонсон заявил: «Сегодня в Овальном кабинете мы увидели американского президента, который ставит Америку на первое место». По его словам, «прошли те времена, когда Америку можно было использовать и относиться к ней без уважения».

«То, что я увидел в Овальном кабинете, было неуважительным, и я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь снова иметь дело с Зеленским», – заявил журналистам влиятельный сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

Конгрессмен от той же партии Дон Бэкон, однако, занял другую позицию: «Некоторые хотят скрыть правду, но мы не можем ее игнорировать. В этой войне виновата Россия».

При этом представители демократов заявили, что «в Москве сейчас открывают шампанское».

«В Кремле хлопают пробки от шампанского», – так прокомментировал исход переговоров член Сената от штата Мэриленд, Крис Ван Холлен. По его словам, то, как Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс «оскорбили Зеленского и устроили шоу, полное лжи и дезинформации», которое «заставило бы покраснеть даже Путина» и стало «позором Америки».

Еще один член Демократической партии Бен Родс, занимавший в администрации Барака Обамы пост заместителя советника по национальной безопасности, сказал: «Трамп превращает Соединенные Штаты в ультраправую, авторитарную, лишенную ценностей олигархию, которая идет в ногу с мировыми автократиями».

Зеленский: мы хотим мира, но нужны гарантии безопасности

После скандальных переговоров с Трампом Зеленский дал интервью телеканалу Fox News. Он заявил, что Украина хочет оставаться партнером США и готова к сделке по ресурсам, но для мира с РФ ей нужны гарантии безопасности, передает DW

«Никто не желает окончания этой войны больше, чем украинцы», – подчеркнул Зеленский. Однако, продолжил он, народ Украины хочет справедливого и прочного мира, который невозможен без гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов. В их отсутствие украинцы будут бояться, что «завтра Путин вернется», поскольку президент РФ уже не раз нарушал договоренности, указал украинский лидер.

Зеленский сказал, что его спор с Трампом – это «плохо для обеих сторон», но он не думает, что сделал «что-то плохое» и должен извиняться. На вопрос, готов ли он сейчас вернуться в Белый дом для возобновления переговоров, президент Украины ответил: «Нет».

США требуют извинений и рассматривают возможность остановки военной помощи Украине

Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извиниться за перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Свою позицию он изложил в интервью CNN, передает «Медуза».

По мнению Рубио, Зеленский должен принести извинения «за то, что он превратил эту ситуацию в то фиаско для него, в которое она превратилась». «Ему не нужно было идти туда [на встречу с Трампом] и становиться антагонистом», — сказал госсекретарь.

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме поздно вечером 28 февраля, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании заключать мир.

«Он хочет продолжать воевать, воевать, воевать. А мы хотим остановить смерти», — сказал Трамп.

По мнению президента США, он хочет немедленного мира, и президент РФ Владимир Путин «тоже хочет положить конец» войне. Трамп выразил мнение, что Зеленский «не должен говорить о Путине то, о Путине сё — все эти негативные вещи».

Издание The Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщило, что США рассматривают возможность остановки военной помощи Украине, передает «Медуза».

Такой вариант рассматривается как ответ на высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме на встрече с президентом США Дональдом Трампом и «его неуступчивость в мирном процессе».

Если решение об остановке помощи будет принято, оно будет распространяться на радары, транспортные средства, боеприпасы и ракеты общей стоимостью в миллиарды долларов, пишет издание.