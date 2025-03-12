США продолжат оказывать военную финансовую помощь странам Балтии

Государственный секретарь США Марко Рубио в понедельник находился в Саудовской Аравии. Foto: Saul Loeb, AFP/ Scanpix
Соединенные Штаты взяли на себя обязательство продолжать предоставление военной финансовой помощи странам Балтии – соответствующий приказ подписал государственный секретарь США Марко Рубио 7 марта и уведомил об этом послов стран Балтии 10 марта, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Латвии.
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