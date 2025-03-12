Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,5%292,17
  • OMX Riga−0,07%889,64
  • OMX Tallinn−0,37%1 858,23
  • OMX Vilnius−0,1%1 140,87
  • S&P 5000,07%5 576,05
  • DOW 30−0,57%41 198,37
  • Nasdaq 0,64%17 547,29
  • FTSE 1000,21%8 513,78
  • Nikkei 2250,07%36 819,09
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%95,05
  • OMX Baltic−0,5%292,17
  • OMX Riga−0,07%889,64
  • OMX Tallinn−0,37%1 858,23
  • OMX Vilnius−0,1%1 140,87
  • S&P 5000,07%5 576,05
  • DOW 30−0,57%41 198,37
  • Nasdaq 0,64%17 547,29
  • FTSE 1000,21%8 513,78
  • Nikkei 2250,07%36 819,09
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%95,05
  • 12.03.25, 16:18

США продолжат оказывать военную финансовую помощь странам Балтии

После пересмотра программ Государственный департамент США возобновил финансирование военной помощи странам Балтии, сообщили латвийские и литовские издания.
Государственный секретарь США Марко Рубио в понедельник находился в Саудовской Аравии.
  • Государственный секретарь США Марко Рубио в понедельник находился в Саудовской Аравии. Foto: Saul Loeb, AFP/ Scanpix
Соединенные Штаты взяли на себя обязательство продолжать предоставление военной финансовой помощи странам Балтии – соответствующий приказ подписал государственный секретарь США Марко Рубио 7 марта и уведомил об этом послов стран Балтии 10 марта, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Латвии.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 12.03.25, 14:20
Торговая война США набирает обороты: обеспокоены даже союзники Трампа
Торговая война Дональда Трампа набирает обороты. Среди множества проигравших единственными явными победителями выглядят лишь американские производители стали.
Новости
  • 12.03.25, 13:38
ЕС вводит ответные пошлины на американские товары
Американский 25-процентный тариф на сталь и алюминий вызвал недовольство торговых партнеров США. Евросоюз обложит пошлинами импорт на 26 млрд евро, пишет DW.
Новости
  • 12.03.25, 11:34
Переговоры о временном прекращении огня в Украине начнутся после 17 марта, США возобновили военную помощь
Временный 30-дневный режим прекращения огня в российско-украинской войне начнут обсуждать «на следующей неделе», то есть в период с 17 по 23 марта.
Новости
  • 11.03.25, 20:38
Украина поддержала предложение США о перемирии
На проходящих в Саудовской Аравии переговорах Украина поддержала предложение США о 30-дневном перемирии с Россией. США объявили о возобновлении обмена разведданными с Украиной, передает Deutsche Welle.
  • ST
Content Marketing
  • 10.03.25, 12:21
Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.

Самые читаемые

1
Новости
  • 11.03.25, 08:31
Миллионы, выведенные из кредитно-сберегательного общества, привели к уголовному делу
2
Новости
  • 10.03.25, 17:24
Рынок жилья накаляется – четверка экспертов делится рекомендациями
Насколько подорожает новое жилье с 1 июля?
3
Новости
  • 11.03.25, 06:00
«Зеленая политика нас губит». Стоит ли Эстонии брать новые кредиты на оборону?
4
Новости
  • 11.03.25, 13:53
Райн Лыхмус: мне кажется, что LHV расслабился
5
Новости
  • 10.03.25, 17:10
Статистика сокращений: лидирует банк LHV
6
Новости
  • 11.03.25, 18:45
Света в конце туннеля пока не видно: еще два производителя одежды сокращают всех работников

Последние новости

Новости
  • 12.03.25, 17:13
Новая глава EIS: если компании затягивают пояса, то это естественно и для государственного сектора
Новости
  • 12.03.25, 17:08
Банк РФ предложил разрешить операции с криптовалютой только «квалифицированным инвесторам»
Новости
  • 12.03.25, 16:18
США продолжат оказывать военную финансовую помощь странам Балтии
Новости
  • 12.03.25, 15:51
Проблемы мотоциклетного бизнеса, которые привели к банкротству Äike Mobility, начались несколько лет назад
Новости
  • 12.03.25, 15:20
Инфляция в США снизилась больше, чем ожидалось
Инвестор Тоомас
  • 12.03.25, 15:00
Инвестор Тоомас: новые облигации Liven – дело решенное
Новости
  • 12.03.25, 14:20
Торговая война США набирает обороты: обеспокоены даже союзники Трампа
Новости
  • 12.03.25, 13:38
ЕС вводит ответные пошлины на американские товары

Сейчас в фокусе

Банкротный управляющий кредитно-сберегательного общества Intus Оливер Эннок подал заявление о преступлении в связи с выводом миллионов евро в виде кредитов, и прокуратура возбудила уголовное дело по статье о присвоении.
Новости
  • 11.03.25, 08:31
Миллионы, выведенные из кредитно-сберегательного общества, привели к уголовному делу
Партнер и член правления Uus Maa Мика Суксдорф призывает к серьезному осмыслению ситуации.
Новости
  • 10.03.25, 17:24
Рынок жилья накаляется – четверка экспертов делится рекомендациями
Насколько подорожает новое жилье с 1 июля?
Урсула фон дер Ляйен предложила странам Европы взять больше кредитов, чтобы потратить их на оборону. Нужно ли принимать это предложение?
Новости
  • 11.03.25, 06:00
«Зеленая политика нас губит». Стоит ли Эстонии брать новые кредиты на оборону?
Партия реформ и «Ээсти-200» заявили, что правительство нуждается в реформе и исключили социал-демократов из коалиции. На фото председатель партии «Ээсти-200» Маргус Цахкна и глава Партии реформ Кристен Михал.
Новости
  • 10.03.25, 15:06
Новая коалиция: налог на прибыль компаний отменяется, подготовка к строительству АЭС продолжится
Ляэнеметс: Михал пытается спасти рекордно низкий рейтинг Партии реформ
По словам премьер-министра Кристена Михала, некоторые министерские должности или министерства могут быть объединены.
Новости
  • 11.03.25, 12:06
Освободившиеся министерские посты временно займут политики из Партии реформ
Рынки продолжают падение
Биржа
  • 11.03.25, 07:59
Рынки продолжают падение
Живущий в Швейцарии банкир Райн Лыхмус использует искусственный интеллект каждый день. По его мнению, нужно быть любознательными и дать искусственному интеллекту возможность сделать нашу жизнь более эффективной и увлекательной.
Новости
  • 11.03.25, 13:53
Райн Лыхмус: мне кажется, что LHV расслабился
директор компании Rehvid Pluss Кристьян Суурекиви.
  • ST
Content Marketing
  • 10.03.25, 12:21
Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025