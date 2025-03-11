Украина поддержала предложение США о перемирии

На проходящих в Саудовской Аравии переговорах Украина поддержала предложение США о 30-дневном перемирии с Россией. США объявили о возобновлении обмена разведданными с Украиной, передает Deutsche Welle.
- Переговоры в Джидде принесли первые результаты. Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix
“Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии его принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией. Соединенные Штаты доведут до сведения России, что взаимность с ее стороны является ключом к достижению мира”, - сообщил в своем Телеграм-канале
глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Также сообщается, что делегации обсудили обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных украинских детей.
По словам Ермака, обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины. Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация при этом подчеркнула, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс.
Кроме того, стороны договорились о разработке критически важных полезных ископаемых Украины.
"Я могу заверить вас и всех здесь, среди американцев, что новости, которые мы получили с этой встречи <...> позитивны, а встреча продуктивна", - сказала на брифинге для прессы представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
Советник президента США Майк Уолтц заявил, что намерен в ближайшее время пообщаться с российскими представителями, чтобы обсудить результаты переговоров с Украиной и прекращение огня.
Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что мяч теперь на стороне России. Он указал, что перемирие вступит в силу в случае положительного ответа России. Затем, по словам госсекретаря, должны начаться мирные переговоры.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Представители западных спецслужб заявили агентству Bloomberg 11 марта, что президент России Владимир Путин не намерен идти на уступки в переговорах об урегулировании российско-украинской войны, передает «Медуза
».
В самой важной речи года перед Конгрессом президент США Дональд Трамп поблагодарил своего украинского коллегу за письмо, в котором тот выразил готовность заключить так называемое соглашение о минералах.
Венгрия не поддержала Украину
Главы стран Европейского Союза утвердили план перевооружения Европы. Была также подписана декларация в поддержку Украины – воздержалась от подписи лишь Венгрия.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.