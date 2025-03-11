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  • 11.03.25, 20:38

Украина поддержала предложение США о перемирии

На проходящих в Саудовской Аравии переговорах Украина поддержала предложение США о 30-дневном перемирии с Россией. США объявили о возобновлении обмена разведданными с Украиной, передает Deutsche Welle.
Переговоры в Джидде принесли первые результаты.
  • Переговоры в Джидде принесли первые результаты. Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix
“Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии его принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией. Соединенные Штаты доведут до сведения России, что взаимность с ее стороны является ключом к достижению мира”, - сообщил в своем Телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Также сообщается, что делегации обсудили обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных украинских детей.
По словам Ермака, обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины. Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация при этом подчеркнула, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс.
Кроме того, стороны договорились о разработке критически важных полезных ископаемых Украины.
"Я могу заверить вас и всех здесь, среди американцев, что новости, которые мы получили с этой встречи <...> позитивны, а встреча продуктивна", - сказала на брифинге для прессы представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
Советник президента США Майк Уолтц заявил, что намерен в ближайшее время пообщаться с российскими представителями, чтобы обсудить результаты переговоров с Украиной и прекращение огня.
Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что мяч теперь на стороне России. Он указал, что перемирие вступит в силу в случае положительного ответа России. Затем, по словам госсекретаря, должны начаться мирные переговоры.
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