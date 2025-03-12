Назад 12.03.25, 11:34 Переговоры о временном прекращении огня в Украине начнутся после 17 марта, США возобновили военную помощь Временный 30-дневный режим прекращения огня в российско-украинской войне начнут обсуждать «на следующей неделе», то есть в период с 17 по 23 марта.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и президент Украины Владимир Зеленский. Foto: Spa

Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил журналистам в ночь на 12 марта после американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии, передает «Медуза».

«На следующей неделе, мы уже договорились, что на техническом экспертном уровне команды начнут говорить обо всех деталях», – сказал Ермак.

Он отметил, что США должны обсудить с российской стороной предложения, наработанные во время американо-украинских переговоров. «После этой встречи ключ сегодня – именно у российской стороны. И весь мир будет видеть, кто хочет мира, а кто не хочет и только об этом говорит», – заявил Ермак.

После переговоров в Джидде США возобновили поставки военной помощи Украине. Об этом сообщил в соцсети Facebook в ночь на среду, 12 марта, заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса, передает DW

«Имею подтверждение, что помощь по безопасности от США восстановлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!» – написал он.

О возобновлении поставок американской помощи в Украину сообщает на своем сайте также телеканал CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника. «Во вторник (11 марта – ред.) украинский чиновник подтвердил, что американская помощь Украине в области безопасности возобновилась», – говорится в публикации.

Ранее в ответ на согласие Украины на перемирие по итогам переговоров в Джидде представители США заявили о немедленном возобновлении оказания помощи Киеву. Кроме того, США обещали немедленно вернуться к обмену разведданными с Украиной.