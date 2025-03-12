Переговоры о временном прекращении огня в Украине начнутся после 17 марта, США возобновили военную помощь

Временный 30-дневный режим прекращения огня в российско-украинской войне начнут обсуждать «на следующей неделе», то есть в период с 17 по 23 марта.
- Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и президент Украины Владимир Зеленский. Foto: Spa
Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил журналистам в ночь на 12 марта после американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии, передает «Медуза».
«На следующей неделе, мы уже договорились, что на техническом экспертном уровне команды начнут говорить обо всех деталях», – сказал Ермак.
Он отметил, что США должны обсудить с российской стороной предложения, наработанные во время американо-украинских переговоров. «После этой встречи ключ сегодня – именно у российской стороны. И весь мир будет видеть, кто хочет мира, а кто не хочет и только об этом говорит», – заявил Ермак.
В ходе переговоров в Саудовской Аравии, прошедших 11 марта, представители Украины согласились на предложение США ввести временный режим прекращения огня сроком 30 дней. Власти США также пообещали немедленно возобновить поставки оружия Украине, прерванные в последние дни, а также обмен разведывательной информацией. США пообещали передать результаты переговоров России.
Трамп обещал поговорить с Путиным «на этой неделе»
США и Россия встретятся для обсуждения перемирия в Украине 11 или 12 марта («позже сегодня или завтра»), заявил
вчера Дональд Трамп. Об этом сообщал Reuters.
Состав делегаций, которые проведут встречу, Трамп не уточнил.
Также Трамп анонсировал свой разговор с Владимиром Путиным, который, по его мнению, пройдет «на этой неделе». Но «для танго нужны двое», добавил президент США, выразив при этом надежду на полное прекращение огня «в ближайшие дни». По словам Трампа, если Путин согласится на прекращение огня, это будет «75% пути» к миру в Украине.
Российская сторона пока о планах провести разговор между Трампом и Путиным не сообщала. Однако представитель российского МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия «не исключает контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней».
Кроме того, Трамп добавил, что вновь пригласит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, потому что «мы хотим покончить с войной в Украине». В прошлый приезд Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Украина: США возобновили военную помощь
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После переговоров в Джидде США возобновили поставки военной помощи Украине. Об этом сообщил в соцсети Facebook в ночь на среду, 12 марта, заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса, передает DW
.
«Имею подтверждение, что помощь по безопасности от США восстановлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!» – написал он.
О возобновлении поставок американской помощи в Украину сообщает на своем сайте также телеканал CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника. «Во вторник (11 марта – ред.) украинский чиновник подтвердил, что американская помощь Украине в области безопасности возобновилась», – говорится в публикации.
Ранее в ответ на согласие Украины на перемирие по итогам переговоров в Джидде представители США заявили о немедленном возобновлении оказания помощи Киеву. Кроме того, США обещали немедленно вернуться к обмену разведданными с Украиной.
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».
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