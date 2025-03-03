CNN: ведется интенсивная подготовка встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Foto: AFP
Москва ожидает, что переговоры о восстановлении отношений США и России продолжатся и даже ускорятся в ближайшие недели. В частном порядке также обсуждается интенсивная подготовка встречи президентов обеих стран, сообщил телеканал CNN в воскресенье, 2 марта.
На фоне словесной перепалки, устроенной президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме, в Москве «усилился оптимизм», отмечает CNN. Один из трех представителей Кремля на прошедших в Эр-Рияде российско-американских переговорах, Кирилл Дмитриев, рассказал телеканалу, что сотрудничество с США может включать в себя «энергетические сделки».
Ранее Дмитриев в соцсети X призвал администрацию Трампа начать «строить лучшее будущее для человечества», в частности «сосредоточиться на инвестициях, экономическом росте, прорывах в области искусственного интеллекта, исследовании Марса».
Контакты России и США в феврале
18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись первые за долгое время переговоры официальных делегаций РФ и США. В российскую делегацию вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, а в американскую – госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Одной из тем встречи было прекращение войны РФ в Украине. Представители ЕС и Украины в переговорах не участвовали.
Встрече в Эр-Рияде предшествовал телефонный разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшийся 12 февраля. После этого никаких публичных контактов между главами обоих государств не было, сообщил журналистам 3 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Reuters: США и РФ тайно ведут переговоры в Швейцарии
21 февраля агентство Reuters со ссылкой на три информированных источника сообщило, что американцы и россияне за последние месяцы неоднократно проводили тайные встречи в Швейцарии и обсуждали войну РФ против Украины.
Собеседники Reuters описали эти контакты как побочный канал, открытый еще во время переходного периода в США – после победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября 2024 года до его инаугурации 20 января 2025 года. При этом многие детали остаются неясными, в том числе, что именно обсуждали на встречах и присутствовали ли на них украинцы, а также с какого точно момента ведутся эти переговоры, отмечает Reuters.
Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что бывший соратник Владимира Путина Маттиас Варниг разрабатывает план возобновления работы российского газопровода «Северный поток-2» для поставок в Европу.
На пресс-конференции Дональда Трампа и Владимира Зеленского прозвучал вопрос о странах Балтии. Тема Эстонии, Латвии и Литвы поднималась неоднократно, что в какой-то момент усилило напряженность между двумя президентами.
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