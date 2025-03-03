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  • 03.03.25, 14:33

CNN: ведется интенсивная подготовка встречи Путина и Трампа

На фоне публичного спора Зеленского и Трампа в Белом доме Россия ожидает, что ее переговоры с США ускорятся в ближайшие недели, передает DW со ссылкой на CNN.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.
  • Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Foto: AFP
Москва ожидает, что переговоры о восстановлении отношений США и России продолжатся и даже ускорятся в ближайшие недели. В частном порядке также обсуждается интенсивная подготовка встречи президентов обеих стран, сообщил телеканал CNN в воскресенье, 2 марта.
На фоне словесной перепалки, устроенной президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме, в Москве «усилился оптимизм», отмечает CNN. Один из трех представителей Кремля на прошедших в Эр-Рияде российско-американских переговорах, Кирилл Дмитриев, рассказал телеканалу, что сотрудничество с США может включать в себя «энергетические сделки».
Ранее Дмитриев в соцсети X призвал администрацию Трампа начать «строить лучшее будущее для человечества», в частности «сосредоточиться на инвестициях, экономическом росте, прорывах в области искусственного интеллекта, исследовании Марса».
Контакты России и США в феврале
18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись первые за долгое время переговоры официальных делегаций РФ и США. В российскую делегацию вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, а в американскую – госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Одной из тем встречи было прекращение войны РФ в Украине. Представители ЕС и Украины в переговорах не участвовали.
Встрече в Эр-Рияде предшествовал телефонный разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшийся 12 февраля. После этого никаких публичных контактов между главами обоих государств не было, сообщил журналистам 3 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Reuters: США и РФ тайно ведут переговоры в Швейцарии
21 февраля агентство Reuters со ссылкой на три информированных источника сообщило, что американцы и россияне за последние месяцы неоднократно проводили тайные встречи в Швейцарии и обсуждали войну РФ против Украины.
Собеседники Reuters описали эти контакты как побочный канал, открытый еще во время переходного периода в США – после победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября 2024 года до его инаугурации 20 января 2025 года. При этом многие детали остаются неясными, в том числе, что именно обсуждали на встречах и присутствовали ли на них украинцы, а также с какого точно момента ведутся эти переговоры, отмечает Reuters.
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