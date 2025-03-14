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  • 16.03.25, 14:37

Эстонская IT-компания тестирует ИИ, который составляет медзаключение на основе беседы врача и пациента

Эстонская IT-компания AS Medisoft разрабатывает технологию на основе крупных языковых моделей, которая позволит автоматически записывать и документировать беседы между пациентом и врачом во время визита к семейному врачу.
Сначала будут записаны 10 визитов к 10 семейным врачам, на основе которых будут составлены текстовые отчеты. Фото иллюстративное.
  • Сначала будут записаны 10 визитов к 10 семейным врачам, на основе которых будут составлены текстовые отчеты. Фото иллюстративное. Foto: Pavel Danilyuk / Pexels
Проект реализуется в сотрудничестве с Институтом компьютерных наук Тартуского университета и Центром искусственного интеллекта и робототехники AIRE. Цель демонстрационного проекта – сократить время, которое семейные врачи тратят на составление отчетов о приеме.
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