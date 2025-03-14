Эстонская IT-компания тестирует ИИ, который составляет медзаключение на основе беседы врача и пациента

Эксперимент срывает покров с того, что происходит на черном рынке торговли Ozempic

«Как будто я торгую таблетками», – вздыхает мужчина, который предложил на платформе Osta.ee помочь с покупкой сенсационного препарата для похудения. Теперь он явно нервничает на другом конце телефона. Назовем его Айваром.