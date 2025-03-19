Назад 18.03.25, 16:39 Eesti Energia готовится строить электростанцию в Нарве, в минфине предлагают подождать Прежний состав правительства 2 января решил выделить 100 млн евро на увеличение акционерного капитала Eesti Energia для строительства в Нарве новой электростанции. Теперь же в минфине, в ведении которого находится Eesti Energia, предлагают дождаться позиции нового правительства по этому поводу.

Балтийская электростанция в Нарве. Foto: Николай Андреев

Одновременно с разработкой бизнес-плана новой станции компания Narva Soojusvõrk (которая принадлежит Eesti Energia) готовит конкурс по закупке тепловой энергии для отопления Нарвы. Фактически, на конкурсе будет выбрана компания, которая построит в Нарве либо котельную, либо станцию, которая будет производить не только тепло, но и электричество.

До оглашения условий конкурса неясно, будет ли в этом конкурсе участвовать Enefit Power, тоже входящий в состав Eesti Energia. Однако это отдельный проект, не связанный с обещанными ста миллионами от правительства. То есть, в планах – строительство в Нарве сразу двух новых энергетических объектов.

Но состав правительства меняется, и в силе ли вообще решение о выделении 100 млн. на новую электростанцию?

«Нам придется ждать, пока новое правительство приступит к работе. Какова будет его позиция относительно возможного увеличения акционерного капитала Eesti Energia, станет известно в будущем. На данный момент решение не принято», – сообщила ДВ Гейли Хейнмаа из коммуникационного отдела Министерства финансов.

В прошлом году, когда правительство обсуждало новую электростанцию за 100 млн, уже бывший на тот момент министр финансов Март Вырклаэв говорил, что речь идет об инновационной водородной электростанции. Председатель правления Enefit Power Лаури Карп также говорил о комплексе, который будет производить электричество и водород.

В январе этого года на встрече с прессой в Нарве (теперь уже тоже бывший) министр инфраструктуры Владимир Свет рассказывал о планах правительства на эти 100 млн евро. По его словам, строить планировалось станцию совместного производства электричества и тепла по давно отработанным в мире технологиям – на природном газе, а инновационный энергетический комплекс, связанный с производством водорода – это дело более отдаленного будущего.

По словам Гейли Хейнмаа, государство может увеличить акционерный капитал Eesti Energia, чтобы компания могла осуществить необходимые инвестиции в деятельность по развитию, но правительство не может диктовать компании, как именно использовать эти деньги.

«Компания планирует свою деятельность, прежде всего, исходя из экономических соображений, и руководствуется ожиданиями собственника. Планирует ли компания строить электростанцию ​​и если да, то какого типа, станет ясно после завершения бизнес-плана», – добавила Гейли Хейнмаа.

В Eesti Energia нацелены на инновационную электростанцию и исходят из того, что решение правительства остается в силе.

«2 января правительство приняло решение увеличить акционерный капитал Eesti Energia на 100 миллионов евро, и это означает, что у Eesti Energia появится возможность для строительства газово-водородной станции в Нарве», – сообщила руководитель коммуникаций в сфере большой энергетики Eesti Energia Елена Дербнева.

По словам Елены Дербневой, новая электростанция необходима, чтобы обеспечить энергобезопасность Эстонии: «Ее основная задача – это покрытие пиковых потребностей по электроэнергии, а образовавшаяся при этом остаточная и поэтому более дешевая теплоэнергия может быть предложена для нужд теплоснабжения города Нарва дополнительно к новому решению, которые будет определено в результате конкурса теплосети».