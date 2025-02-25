Заводу магнитов нужно очень много электричества, но по другим ценам

Руководитель производства только что запущенного в работу завода магнитов NPM Narva Айвар Вирунен и мэр Нарвы Катри Райк сообщили, что ведут переговоры с некими партнерами, которые смогут обеспечивать завод дешевым электричеством и, возможно, будут полезны городу, страдающему от высоких цен на отопление.
- Балтийская электростанция в феврале 2025-го еще дымит, но это временно. Ранее предполагалось, что прямое подключение к ней даст промышленности Нарвы дешевую энергию, теперь же нужно искать другие источники. Foto: Николай Андреев
Когда будет построена и запущена в работу вторая очередь завода магнитов под Нарвой, ему будет нужно больше энергии, чем сейчас потребляет весь город. Руководитель производства назвал электричество главным ресурсом, который требуется заводу. Соответственно, цена на этот ресурс имеет большое значение.
Самый большой потребитель не только в Нарве
По словам Айвара Вирунена, первая очередь завода, начавшая работу на прошлой неделе, по установочной мощности оборудования может потреблять до 17 МВт электроэнергии, но реальное пиковое потребление будет меньше этого показателя, поскольку все оборудование не будет одновременно работать на полную мощность. После запуска второй очереди завода его общая установочная мощность составит 37 МВт, и он сможет претендовать на звание крупнейшего потребителя в Эстонии.
Сейчас самый большой потребитель электроэнергии в Эстонии – целлюлозный завод Estonian Cell в Ляэне-Вирумаа, ему требуется мощность в 25 МВт, и из-за высоких цен на электроэнергию, как сообщал Delfi
, заводу недавно вновь пришлось приостанавливать работу.
Завод магнитов NPM Narva стремится обеспечить себе более дешевое электричество.
«Нам помогает государство, мы в очень плотном контакте с Министерством экономики, – рассказал Айвар Вирунен. – У нас есть планы, над которыми мы продуктивно работаем, чтобы стабилизировать цены не только в Эстонии в целом – мы заинтересованы в этом здесь, в Нарве. Я не могу сейчас говорить, что и как, но я думаю, что в ближайший год мы увидим результаты – что сделало государство, чтобы стабилизировать рынок электроэнергии, особенно в регионе Ида-Вирумаа, и предложить доступные цены.
Кроме того, мы работаем над тем, чтобы получить прямой доступ к производителям электроэнергии, чтобы зафиксировать цены на приемлемом уровне. Если это будет прямое подключение, оно исключает сетевую плату, что тоже снижает стоимость электричества».
Ранее планировалось прямое подключение промпарка (где позднее был построен завод магнитов) к Балтийской электростанции, что дало бы энергоемким производствам экономию на стоимости электроэнергии примерно в 30%. Руководитель Ида-Вируского инвестиционного агентства, управляющего промпарками региона, Теэт Куусмик рассказал ДВ
в мае прошлого года, что подземная линия спроектирована, от города получено разрешение на строительство, но проект завис, поскольку Балтийская электростанция была остановлена. Сейчас она вновь запущена в работу, но это временно.
Мэр Нарвы Катри Райк отметила, что у нее была давняя мечта: завод магнитов будет притягивать к себе и другие производства.
По словам Вирунена, к обеспечению дешевой энергии для завода магнитов есть интерес со стороны не только государства, но и компаний, способных построить генерирующие мощности. Он не стал раскрывать подробностей, но отметил, что NPM Narva заинтересован в энергии, получаемой с ветряков, солнечных панелей или любой другой «зеленой» энергии.
Он также выразил надежду, что решение, которое будет найдено, поможет городу держать под контролем цены на тепло.
«Сейчас мы не готовы говорить о планах, поскольку они еще не на том этапе, на котором о них можно говорить, – ответила на это Катри Райк. – Когда придет время, скажем. Конкретика, может быть, появится летом».
Идей было много
За последние годы неоднократно высказывались идеи, что в Нарве необходимо построить новую электростанцию.
В январе на встрече с прессой в Нарве министр инфраструктуры Владимир Свет рассказывал о планах правительства за 100 млн евро построить здесь по давно отработанным технологиям ТЭЦ, работающую на природном газе. Это не «зеленое» топливо, но в какой-то отдаленной перспективе станция могла бы перейти на биометан, если его будет достаточно, сказал министр инфраструктуры.
Ранее та же сумма в 100 миллионов фигурировала в планах правительства
увеличить акционерный капитал Eesti Energia, чтобы госконцерн мог построить под Нарвой инновационную водородную электростанцию, которая работала бы как пиковая
и сглаживала влияние погоды на ветряки и солнечные панели.
За пару лет до этого был проект
строительства под Нарвой ТЭЦ с помощью Фонда справедливого перехода, возможно, в комплексе с большим геотермальным тепловым насосом. Но станция не получалась полностью «зеленой», и деньги Фонда перенаправили на строительство котельной в Кивиыли
.
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