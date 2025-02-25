Назад 26.02.25, 06:00 Заводу магнитов нужно очень много электричества, но по другим ценам Руководитель производства только что запущенного в работу завода магнитов NPM Narva Айвар Вирунен и мэр Нарвы Катри Райк сообщили, что ведут переговоры с некими партнерами, которые смогут обеспечивать завод дешевым электричеством и, возможно, будут полезны городу, страдающему от высоких цен на отопление.

Балтийская электростанция в феврале 2025-го еще дымит, но это временно. Ранее предполагалось, что прямое подключение к ней даст промышленности Нарвы дешевую энергию, теперь же нужно искать другие источники. Foto: Николай Андреев

Когда будет построена и запущена в работу вторая очередь завода магнитов под Нарвой, ему будет нужно больше энергии, чем сейчас потребляет весь город. Руководитель производства назвал электричество главным ресурсом, который требуется заводу. Соответственно, цена на этот ресурс имеет большое значение.

Самый большой потребитель не только в Нарве

По словам Айвара Вирунена, первая очередь завода, начавшая работу на прошлой неделе, по установочной мощности оборудования может потреблять до 17 МВт электроэнергии, но реальное пиковое потребление будет меньше этого показателя, поскольку все оборудование не будет одновременно работать на полную мощность. После запуска второй очереди завода его общая установочная мощность составит 37 МВт, и он сможет претендовать на звание крупнейшего потребителя в Эстонии.

«Сейчас мы не готовы говорить о планах, поскольку они еще не на том этапе, на котором о них можно говорить, – ответила на это Катри Райк. – Когда придет время, скажем. Конкретика, может быть, появится летом».

Идей было много

За последние годы неоднократно высказывались идеи, что в Нарве необходимо построить новую электростанцию.

В январе на встрече с прессой в Нарве министр инфраструктуры Владимир Свет рассказывал о планах правительства за 100 млн евро построить здесь по давно отработанным технологиям ТЭЦ, работающую на природном газе. Это не «зеленое» топливо, но в какой-то отдаленной перспективе станция могла бы перейти на биометан, если его будет достаточно, сказал министр инфраструктуры.