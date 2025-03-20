Назад 20.03.25, 13:15 Застройщик: рижский рынок растет быстрее таллиннского Если до сих пор рижский рынок новостроек явно уступал рынкам Таллинна и Вильнюса по предлагаемому выбору, количеству сделок и ценам, то в этом году, вероятно, ситуация изменится, заявил глава застройщика Invego Кристьян-Тор Вяхи.

Рига. Фото иллюстративное. Foto: Vivid Cafe

Invego стала готовиться к выходу на латвийский рынок шесть лет назад, и в течение последних двух лет начала там строительство и продажу домов в четырех жилых районах.

«Мы видели, что рижский рынок недвижимости имеет очень хороший потенциал роста, и мы хотим быть частью этого роста», – пояснил Вяхи, добавив, что сегодня у компании уже есть проекты в латвийской столице и ее окрестностях как минимум на ближайшие десять лет.

По словам Вяхи, за первые месяцы нынешнего года Invego впервые продала в Риге больше жилья, чем в Таллинне и его ближайших окрестностях: «Результат не удивляет, потому что, похоже, время Риги настало».

Вяхи признал, что цены на новостройки в Риге пока еще остаются ниже, но разница между двумя странами сокращается. «Все движется по знакомому пути – вначале продажи идут быстрее там, где, по сути, главной является цена, но уже сейчас растет интерес к более дорогим новостройкам», – констатировал он, добавив, что, вследствие сегодняшних цен и процентных ставок по кредитам, покупателей инвестиционных квартир в Риге также больше, чем в Таллинне.

«В одном из наших самых дорогих комплексов, Skanstes Rezidences, несколько квартир были куплены эстонскими инвесторами, которые, похоже, тоже верят в потенциал роста здешнего рынка», – привел Вяхи пример.