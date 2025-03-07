Назад 10.03.25, 17:24 Рынок жилья накаляется – четверка экспертов делится рекомендациями Участники рынка, пристегните ремни безопасности – повышение ставки налога с оборота 1 июля приближается: вместо текущих 22% начнет действовать ставка 24%. Четыре эксперта дают ряд практических рекомендаций и объясняют, как действовать.

Партнер и член правления Uus Maa Мика Суксдорф призывает к серьезному осмыслению ситуации. Foto: Марко Мумм

Грядущее повышение налога с оборота накаляет ситуацию на рынке жилья: рост цен на новостройки неизбежен, но на том дело не закончится. Это запустит сейсмическую волну по всему рынку.

Неделю назад глава компании LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг отметил, что день повышения налогов в этом году совпадает с типичным для рынка недвижимости сезонным циклом «подписать договор до Иванова дня – и в отпуск». Затем Саксинг добавил, что за относительно короткий период, по сравнению с циклом развития недвижимости, 1 июля вступит в силу уже очередное повышение налога на два процентных пункта. Можно было бы предположить, что застройщики теперь в полном восторге, однако им тоже достанется.

На первый взгляд хаотичная ситуация постепенно формирует новые рыночные условия.