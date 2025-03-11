Назад 13.03.25, 06:00 Сколько денег нужно для счастья? Одна из составляющих счастья для многих - это момент, когда о деньгах можно уже не думать. Эта роковая сумма у каждого, разумеется, будет своя. Но есть ли какой-то способ ее подсчитать?

Возможно, вы уже близки к этой цифре. Foto: Pixabay

Кажется, что ответ на вопрос «сколько денег нужно для счастья» очевиден: чем больше – тем лучше! Исследования на этот счет тоже дают весьма противоречивые результаты. Например, в исследовании Даниэля Канемана и Ангуса Дитонона за 2010 год говорится, что влияние денег на ощущение счастья и благосостояние начинает выходить на плато примерно после 80 000 евро в год (в нынешних деньгах). Тогда как исследование Мэтью Киллингсворта за 2021 год не подтверждает предыдущих выводов.

Деньги, конечно, купить само счастье не могут, однако они в значительной степени могут в этом подсобить. Ведь прекрасно, когда у вас достаточно средств, чтобы не заниматься тем, что не нравится, а посвящать себя и свое время тому, в чем вы, как старатель на приисках, умеете находить крупицы своего счастья.

Если же вы принадлежите к тем людям, которые считают, что счастье – это сам путь, а не цель, то напрашивается вывод, что в этом случае, чем меньше денег, тем лучше, поскольку так путь к целям будет еще длиннее.

Если же говорить серьезно, и достижение целей, исполнение желаний, свобода выбора и время – важные для вас составляющие ощущения счастья, то давайте тогда считать, сколько для этого может понадобиться денег. Жить на 4% Самый простой ответ на этот вопрос – около 25 годовых зарплат. Если быть точнее, то исследования показывают, что если ваши накопления могут покрыть ваши расходы в течение следующих 25 и более лет, то этих денег вам точно хватит до конца жизни, сколько бы вы ни прожили. Это приличные деньги, и кажется, что это малодостижимый результат. Поэтому мы позднее вернемся к этой цифре, чтобы ее немного скорректировать и сделать ее чуть более приемлемой. Если у вас есть такая сумма, и мы применим к ней широко распространенную в кругах финансовых консультантов, инвесторов и гуру финансовой свободы формулу, то может получиться весьма интересный результат. А именно, есть теория, согласно которой, если забирать из своих накоплений на жизнь не более 4% в год, то ваша кубышка никогда не закончится. Разумеется, надо понимать, что речь не идет о деньгах под подушкой, а об инвестиционном портфеле, который приносит определенную прибыль. Когда речь заходит об инвестиционной доходности, всегда возникает масса споров и критики, какой процент считать самым правильным. Часто ориентируются на рынок акций, который в среднем в год приносит около 7-9%. Но даже если быть максимально консервативными и использовать доходность, например, самого надежного инвестиционного инструмента на рынке - государственных облигаций, то и здесь можно ожидать среднюю доходность, которая будет превосходить инфляцию. Например, портфель в размере 500 000 евро позволит вам в месяц забирать примерно 1400 евро, без ущерба для самого портфеля. (все примеры с учетом уже уплаченного подоходного налога) Ну а чтобы ваш портфель не усыхал с годами, достаточно, чтобы он приносил в среднем 4% в год + инфляция, что не является чем-то сверхъестественным. Горячие новости Новая коалиция: налог на прибыль компаний отменяется, подготовка к строительству АЭС продолжится Ляэнеметс: Михал пытается спасти рекордно низкий рейтинг Партии реформ Света в конце туннеля пока не видно: еще два производителя одежды сокращают всех работников Рынок жилья накаляется – четверка экспертов делится рекомендациями Насколько подорожает новое жилье с 1 июля? ST Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи

И если вам удастся поддерживать такую доходность, то и ваши ежемесячные выплаты будут индексироваться в соответствии с инфляцией, а значит, номинально они будут увеличиваться.

Поэтому, если 4% в год от ваших накоплений вам хватает на жизнь, то можно смело говорить о том, что такого портфеля вам хватит навсегда.

Пример из жизни На днях коллега написала в рабочем чате, что уходит с работы по собственному желанию. «Я всегда мечтала жить где-нибудь в другом месте, и после поездок в Австралию и на Бали в декабре поняла, что Бали - это то место, где я хочу задержаться», - сообщила она коллегам с того самого острова, проиллюстрировав все свежими яркими фотографиями. Счастлива ли коллега – мы не знаем. Но что-то подсказывает, что это точно приблизило ее к этому ощущению, а не отдалило. Коллега уже купила там недвижимость для аренды. Всего же размер ее накоплений составляет 450 000 евро, 1/3 из которых – это та самая недвижимость, остальное – акции, куда входят и две пенсионные ступени. Важно также отметить, что у нее есть своя квартира и машина, но нет никаких кредитов. По ее расчётам, этих денег ей вполне должно хватить как на покрытие ежемесячных расходов, так и на случай непредвиденных обстоятельств. Она исходила из того, что ежегодно будет забирать из портфеля 4%, а сам портфель продолжит расти примерно на 15% в год.

Умри по нулям

Но тут стоит вспомнить не только ваш портфель, но и другие ваши активы. То есть все ваше состояние: дом, машина и другие ценности, которые не входят в ваш инвестиционный портфель. Со временем они тоже могут стать источником дополнительного дохода. Например, вы можете отказаться от машины или купить другую квартиру – поменьше и подешевле. Освободившиеся деньги могут пойти на покрытие ваших расходов, что сократит процент, который вам необходимо забирать из своего портфеля.

Также в расчётах выше не учитывается государственная пенсия и случайные доходы, которые у вас могут периодически появляться. Все это позволит уменьшить рекомендуемую и необходимую сумму накоплений в 25 годовых зарплат, но сохранить ту же ежемесячную сумму.

Например, для того, чтобы каждый месяц у пенсионера на счете было 1400 евро, размер его портфеля должен составлять примерно 225 000 евро. 4% из портфеля + государственная пенсия = 1400 евро.

Если же на все это наложить философию Билла Перкинса из книги «Умри по нулям», то в итоге необходимая сумма накоплений для того, чтобы можно было смело и свободно отправляться на поиски счастья, будет еще меньше.

Как следует из названия книги, идея заключается в том, что к моменту, когда вы предстанете перед Богом, на Земле у вас уже не останется ничего, что можно было бы потратить.

В нашем случае 4% от портфеля в год подразумевают, что стоимость вашего портфеля на протяжении всего времени не сокращается, а возможно, даже увеличивается, если его доходность в год выше 4% + инфляция. Если же жить не только на «процент», но и за счет сокращения основной части вашего портфеля, то тогда размер последнего может быть еще меньше.

Например, портфеля в размере 300 000 евро с доходностью в 4% хватит почти на 23 года, если ежемесячно выводить оттуда по 1400 евро. А портфель в 500 000 евро с доходностью в 4% позволит тратить ежемесячно 2800 евро на протяжении почти 19 лет.

Получается, если учесть дополнительные доходы в виде пенсии или от прочих личных активов, а также возможности сократить расходы, что к старости и так происходит естественным путем, то вполне может хватить накоплений в размере 15-20 годовых зарплат, чтобы можно было позволить себе не заниматься тем, что не нравится, и посвятить больше времени себе и поиску своего счастья.

Дополнительные хитрости

Но помимо расчетов, есть и немало уловок, которые могут в итоге привести к еще более оптимистичным результатам.

Правильное формирование портфеля позволит извлекать из него максимум до конца. Например, больше полагаться на денежный поток в виде дивидендов, арендной платы, процентов по облигациям, тогда как другим активам позволять увеличивать свою стоимость. Такой подход сохранит основную часть портфеля на более длительный период.

Также в первую очередь следует использовать те накопления, с которых будет удержана наименьшая налоговая ставка. Например, если вы используете инвестиционный счет, то сначала имеет смысл изымать оттуда все те средства, которые не повлекут за собой налоговой нагрузки (взносы), остальные же инвестиции на счете не трогать до последнего. Если у вас есть вторая и третья ступень, то в случае, если вы планируете забирать оттуда деньги единоразовым платежом, лучше сначала вывести деньги из третьей ступени, где льготная налоговая ставка начинает действовать раньше, чем во второй.

Более спекулятивный и опасный подход – это увеличивать выплаты из портфеля в период роста его стоимости, и наоборот – сокращать их, когда рынки в стагнации. Но это уже дополнительный риск, и не очень подходит тем, кто уже полностью перешел на образ жизни рантье.