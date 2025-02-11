Назад 11.02.25, 15:24 Таллиннский аэропорт: в этом году цены на авиабилеты вырастут В этом году так или иначе ожидалось повышение цен на авиабилеты, поскольку на рынке не хватает самолетов Boeing и Airbus, а спрос растет быстрее предложения, сообщил член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann

«В этом году цены на билеты, безусловно, немного повысятся, а Ryanair никогда не был очень дешевым перевозчиком из Таллинна. Разве что недолго после коронавируса. Так что в целом не было особой разницы, летите вы в Барселону с Ryanair или заблаговременно покупаете билет у Lufthansa, цены были относительно одинаковыми», – сказал в интервью ERR Пяргмяэ.

По его словам, проблема Эстонии в том, что она маленькая и удаленная, а когда перелет длится дольше трех часов, бюджетным авиакомпаниям нелегко поддерживать сообщение, поскольку самолеты оказываются заняты по полдня.

«Бюджетным авиакомпаниям придется прилагать больше усилий, чтобы придерживаться своей бизнес-модели, – пояснил Пяргмяэ, комментируя новость об отмене рейсов Ryanair. – В случае с Таллинном у нас 16 перевозчиков, и мы исходим из того, что наш портфель должен быть широким. На данный момент этот широкий портфель гарантирует, что если в определенные места нет прямых рейсов, то в случае рейсов с пересадками конкуренция вполне имеется».

Напомним, сегодня стало известно, что с апреля по октябрь Ryanair отменяет шесть маршрутов из Таллинна. Ryanair прекратил продажу билетов из Таллинна в Биллунн, Бергамо, Пафос, Рим, Тревизо и Вену.