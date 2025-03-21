Уускюла: вероятно, нас ждут новые налоги

Несмотря на обещанное налоговое спокойствие, новая коалиция Партии реформ и «Ээсти 200» намерена пересмотреть прежние налоговые решения. По оценке главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, с большой вероятностью перед следующими выборами правительство представит какое-либо новшество в налоговой политике.
Государственный бюджет, особенно в нынешней напряженной международной обстановке, должен быть стабилен, но что важнее – государство или люди, его населяющие? Задается вопросом обозреватель Вадим Штепа.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.