Деловые ведомости
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  • 14.03.25, 17:15

Представитель ИТ-компаний: вот наши конкретные идеи для нового правительства

Генеральный директор Союза информационных технологий и телекоммуникаций (ITL) Дорис Пыльд представила Партии реформ и «Ээсти 220» конкретные идеи для коалиционного соглашения.
Представитель ИТ-компаний: вот наши конкретные идеи для нового правительства
ITL представляет интересы компаний, работающих в сфере цифровых технологий. Союз собрал предложения деятелей сектора о том, как ускорить экономический рост, создать инновации и повысить эффективность государственного аппарата. Ниже приводим некоторые конкретные мысли.
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