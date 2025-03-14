Представитель ИТ-компаний: вот наши конкретные идеи для нового правительства

ITL представляет интересы компаний, работающих в сфере цифровых технологий. Союз собрал предложения деятелей сектора о том, как ускорить экономический рост, создать инновации и повысить эффективность государственного аппарата. Ниже приводим некоторые конкретные мысли.
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Премьер-министр Кристен Михал пообещал сократить бюрократию в стране таким образом, чтобы чиновников потребовалось на 20% меньше, чем сейчас. Министры экономики и климата говорят о своих изменениях более конкретно, так как речь идет о планах, составленных еще при предыдущем правительстве.
Глядя на экономическую политику страны, создается впечатление, что мы существуем где-то за пределами еврозоны, а новые налоги вводятся в совершенно неподходящее время, считают инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас и инвестиционный стратег эстонского филиала INVL Life Райт Кондор.
Государственный бюджет, особенно в нынешней напряженной международной обстановке, должен быть стабилен, но что важнее – государство или люди, его населяющие? Задается вопросом обозреватель Вадим Штепа.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.