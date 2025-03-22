Американский банк видит большой потенциал в компаниях стран Северной Европы
Несмотря на нестабильную рыночную ситуацию и высокую геополитическую неопределенность, американский банк JP Morgan видит значительный потенциал в дальнейшем росте стран Северной Европы и Европы в целом.
Microsoft меняет стратегию своих центров обработки данных, ориентируясь в первую очередь на доступность электроэнергии, что делает Северные страны идеальным местом для строительства центров искусственного интеллекта.
В то время как из Эстонии уходят иностранные инвесторы, члены совета одного из крупнейших финских банков (OP) Тимо Ритакаллио и Катя Кейтаанниеми отмечают, что в Финляндии такой тенденции не наблюдается.
В последние годы в Эстонии получили лицензии ряд онлайн-казино с Кипра и Мальты, которые не ведут здесь фактической деятельности и не сотрудничают с местным Бюро данных по отмыванию денег. Ведомство опасается, что Эстония создает у себя мощную тикающую бомбу.
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!