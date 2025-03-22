Американский банк видит большой потенциал в компаниях стран Северной Европы

В последние годы в Эстонии получили лицензии ряд онлайн-казино с Кипра и Мальты, которые не ведут здесь фактической деятельности и не сотрудничают с местным Бюро данных по отмыванию денег. Ведомство опасается, что Эстония создает у себя мощную тикающую бомбу.