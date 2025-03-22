Деловые ведомости
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  • 22.03.25, 12:45

Политолог: расходы на оборону в размере 5% ВВП ставят перед правительством серьезную дилемму

Политолог Тынис Саартс, доцент кафедры сравнительной политологии Таллиннского университета, не уверен, что инициированный Партией реформ «ремонт правительства» действительно принесет результаты.
По словам Тыниса Саартса, высокие оборонные расходы, вероятно, придется финансировать на протяжении нескольких десятилетий – и одних заемных средств для этого недостаточно.
  • По словам Тыниса Саартса, высокие оборонные расходы, вероятно, придется финансировать на протяжении нескольких десятилетий – и одних заемных средств для этого недостаточно. Foto: Zumapress/Scanpix
В радиопередаче «Мнение лидеров Äripäev» политолог Тынис Саартс подчеркнул, что ни одна правительственная коалиция в Эстонии не продержалась все четыре года между выборами. Однако, несмотря на прежние закономерности, поведение Партии реформ на этот раз оказалось в чем-то неожиданным.
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