По словам Тыниса Саартса, высокие оборонные расходы, вероятно, придется финансировать на протяжении нескольких десятилетий – и одних заемных средств для этого недостаточно. Foto: Zumapress/Scanpix
В радиопередаче «Мнение лидеров Äripäev» политолог Тынис Саартс подчеркнул, что ни одна правительственная коалиция в Эстонии не продержалась все четыре года между выборами. Однако, несмотря на прежние закономерности, поведение Партии реформ на этот раз оказалось в чем-то неожиданным.
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Новая правительственная коалиция – за низкие налоги и против преступлений империализма. Спа, бассейн, тиндер и другие блага ждут иностранных союзников в Тапа, а продовольственная безопасность Эстонии под угрозой. Эти и другие темы обсуждают в свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты «Деловых ведомостей».
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!