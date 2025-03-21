Деловые ведомости
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  • 21.03.25, 17:49

Делов-то: Спиритический сеанс, поиск клада и раскулачивание чиновников — спорим, где взять денег на оборону

Новая правительственная коалиция — за низкие налоги и против преступлений империализма. Спа, бассейн, тиндер и другие блага ждут иностранных союзников в Тапа, а продовольственная безопасность Эстонии под угрозой. Эти и другие темы обсуждают в свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты Деловых ведомостей.
Делов-то: Спиритический сеанс, поиск клада и раскулачивание чиновников — спорим, где взять денег на оборону
В студии главный редактор ДВ Олеся Лагашина, биржевой редактор Дмитрий Фефилов и журналист Алексей Шишкин.
В доме Стенбока новая правительственная коалиция, пусть и со старыми лицами. Партия реформ и «Ээсти 200» представили проект нового коалиционного соглашения. Что в нем удивило журналистов? И какие «белые пятна» оставляют неразъясненными авторы документа?
Одной из главных тем и соглашения, и повестки дня в Эстонии остается национальная оборона. ЕС обновил Белую книгу с рекомендациями по безопасности, расширил лимиты использования заемных средств для военных нужд, правительство говорит о наращивании трат на защиту страны — в 2026 году расходы по этой статье составят минимум 5%. Но чего тут больше — риторики или реальных дел?
Откуда взять денег на оборону? Участники подкаста обсуждают варианты — от сокращения зарплат чиновников ради ощущения общественной солидарности до поиска кладов и спиритических сеансов. Ну и, конечно, — внешний займ.
Перепалка из-за боеприпасов между министром Ханно Певкуром и бывшим канцлером министерства обороны Кусти Сальмом выявила разногласия даже в рядах тех, кто последовательно ратует за рост оборонных расходов. Кто из пары мужественных спорщиков смотрится убедительней, и чем чреваты такие публичные дискуссии?
Продовольственная безопасность — еще один важный фактор и для потенциальной обороны, и для повседневного выживания. Обеспечивает ли себя пищей Эстония? Об этом — сюжет Ярослава Тавгеня.
Патроны и дроны это, конечно, хорошо, но без людей снаряжение будет мертвым бесполезным металлом. Готовы ли жители Эстония и остальной Европы взять в руки оружие и обороняться?
В финале выпуска — внимание на международную повестку. В Стамбуле арестован главный конкурент президента Эрдогана, популярный мэр крупнейшего города страны — Экрем Имамоглу. После его задержания в стране начались протесты. Почему важно следить за ситуацией и из Эстонии?
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