Назад 16.03.25, 13:54 Трамп отправил в неоплачиваемый отпуск сотни сотрудников СМИ Администрация президента США Дональда Трампа отправила в неоплачиваемый отпуск сотни сотрудников американских массмедиа, вещающих на находящуюся за пределами США аудиторию. В первую очередь это затронуло штат таких СМИ как «Голос Америки» и «Радио Свобода», пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

Дональд Трамп подписал указ о масштабных сокращениях в семи независимых федеральных агентствах при правительстве США. Foto: AFP/Scanpix

Репортеры и другие сотрудники «Голоса Америки», «Радио Свободная Азия» (RFA) и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL) получили соответствующие уведомления по электронной почте. В э-мейлах говорилось, что работникам больше не будет разрешен доступ в офисы и что им придется сдать журналистские удостоверения, рабочие телефоны и другое оборудование.

Причиной этого стал указ Дональда Трампа о масштабных сокращениях в семи независимых федеральных агентствах при правительстве США, подписанный им днем ранее. В частности, президент США распорядился «сократить до минимума» штаты Межведомственного совета США по проблемам бездомности (USICH), Агентства по развитию бизнеса меньшинств (MBDA), Института музейных и библиотечных услуг (IMLS) и независимого Агентства США по глобальным медиа. Последнее ведомство финансирует вышеуказанные СМИ.

Радиостанция «Голос Америки» впервые вышла в эфир в 1942 году, она создавалась в противовес геббельсовской пропагандистской машине. Вещает на английском и 45 других языках, включая русский, а основу эфира составляют новостные, информационные и культурные программы. «Радио Свободная Европа» начало вещание в 1950 году, его целевой аудиторией были жители европейских стран, которые находились в так называемом «социалистическом блоке». «Радио Свобода» начало вещание в 1953 году уже непосредственно для граждан СССР. В 1976 году они были объединены. Один из отдельно известных русскоязычной аудитории проектов «Радио Свобода» – телеканал «Настоящее время», начавший вещание в 2016 году на фоне российской агрессии в Украине. «Радио Свободная Азия» в частности вещает на такие страны как Китай, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, на Тибетский автономный район.